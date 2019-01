Maduro: Entre el 10 y 11E informaré importantes anuncios económicos

enero 6, 2019 - 6:27 pm

El presidente de la República Nicolás Maduro afirmó este domingo durante el encuentro deportivo, que se encuentra preparado para la juramentación del próximo 10E: “En Venezuela, el Presidente lo eligió el pueblo”, aseveró.

En su primera alocución del 2019, Maduro indicó que se encuentra completamente preparado para cumplir la voluntad popular. Informó que para el 10 y 11 de enero dará importantes anuncios económicos.

Asimismo indicó que lo que las acciones que ha realizado la Asamblea Nacional no tienen límites: “Que al AN entregue la soberanía del mar territorial venezolano a Guyana no tiene nombre, tendría una sola calificación, traición a la Patria, y quien traicione a Venezuela será derrotado”, puntualizó.

Noticia al Día