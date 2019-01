Maduro durante encuentro bilateral con delegaciones internacionales

enero 11, 2019 - 5:29 pm

“Llegarán al país dos mil médicos cubanos y 500 especialistas para mejorar el Sistema de Salud venezolano”, informó el presidente durante su discurso. Indicó también que la oposición “no tiene liderazgo”

El presidente Nicolás Maduro, sostiene encuentros bilaterales con delegaciones internacionales este viernes, desde el Palacio de Miraflores, en Caracas. El encuentro es transmitido en vivo por el canal del Estado.

En el lugar se encuentran dirigentes de distintos movimientos políticos y sociales del mundo. “

Durante sus declaraciones, el mandatario refirió que “la voz de Venezuela será escuchada, nuestra voz se va a escuchar en el mundo”.

“El próximo lunes voy a la ANC a presentar mi memoria y cuenta y el Plan de la Patria”, indicó, “varios países del Cartel de Lima han rectificado por escrito”, refiriéndose a algunas medidas impuestas por otros gobiernos.

“Voy a entregar el Plan de la Patria y pediré que se le dé rango y valor de ley constitucional, aspiro que para febrero sea aprobada mi propuesta” afirmó el Jefe de Estado, al tiempo que reiteró que el próximo lunes también presentará las nuevas medidas del programa de recuperación económica.

El mandatario indicó que al país llegarán dos mil nuevos médicos cubanos y 500 especialistas en materia de salud para mejorar esta área en la nación.

Se refirió al Grupo de Lima y los países que “rectificaron”

En lo que al Grupo de Lima se refiere, Maduro aseguró que varios gobiernos integrantes de esta organización rectificaron su postura “injerencista” tomada el pasado mes de diciembre, a través de un comunicado, en el que le exigían, según sus declaraciones, no juramentarse este 10 de enero como mandatario venezolano y entregar el poder a la Asamblea Nacional en desacato.

Ante estos hechos, Maduro otorgó un plazo de 48 horas a gobiernos del Grupo de Lima para rectificar su posición respecto a la” institucionalidad, integridad y soberanía territorial venezolana”.

“Hasta los momentos, han rectificado los gobiernos de Argentina, Costa Rica, Guatemala y Panamá” acotó el jefe de Estado.

Con respecto a Colombia

“A Venezuela la persiguen de manera dictatorial como persigue una dictadura a grupos de luchadores sociales como lo hacen en Colombia” denunció.

“Los responsables materiales e intelectuales del atentado del pasado 4 de agosto están en Colombia y el gobierno colombiano los protege; no los quiere entregar; apoyan el terrorismo” dijo el madatario.

“Duque sueña conmigo, sueña que le agarro los cachetes”, así lo expresó e Maduro.

Zelaya en apoyo a Maduro

“Venezuela es ejemplo de democracia en el mundo” dijo Manuel Zelaya, expresidente de Honduras, quien se encuentra presente en la reunión. Su mensaje fue emitido luego de que maduro expresara “con el golpe de Estado contra Manuel Zelaya, inició una contraofensiva imperialista y fascista en América Latina”.

Dos embarcaciones capturadas

Hoy capturamos dos barcos, el Tigris y el Libertad, enviados por Estados Unidos, full de armas, los atrapamos”.

Nuestra patria no la conquistó el capitán América, fue Simón Bolívar, señor Iván Duque”

La Oposición

“Ellos no tienen liderazgo, no están preparados para asumir el poder” aseguró Maduro, aludiendo a la oposición. “La derecha venezolana no está preparada, no está capacitada para gobernar Venezuela, no tiene un cuerpo de Dirección, no tiene un líder, están en una etapa de improvisación, es todo un show”.

“Cuando tengan un líder serio los invito a unas elecciones” sentenció el presidente Maduro.

“En la oposición parecen unos muchachitos planeando lo que harán. Allá ellos con su show y su juego, porque juegan con su gente” añadió, al tiempo que indicó “ay una Venezuela de verdad que ustedes pueden caminar, un país trabajador. ¿Que hay problemas en Venezuela? ¡Claro! ¿En qué país no hay problemas? En EE.UU. hay 40 millones de pobres” sentenció.

Maduro exhortó al pueblo a mantenerse movilizado ante cualquier acto que busque generar caos y desestabilización en el país. “Es importante que el pueblo se mantenga movilizado. el pueblo movilizado es la garantía para la estabilidad. es la vacuna para cualquier proceso de desestabilización”, expresó el jefe de Estado.

“Hemos estado trabajando todo el día de hoy y atendiendo a las delegaciones internacionales, nuestro destino es la grandeza y la paz, avanzar sobre la Constitución” expresó.

Más temprano

Tiempo antes de este encuentro Maduro llamó a la unión nacional ante un “golpe tuitero orquestado por la derecha” expresó.

Como un show para tratar de llamar a la desestabilización del país calificó el presidente las recientes acciones de la oposición en las que se declara al presidente de la Asamblea Nacional en desacato como jefe del Ejecutivo Nacional.

“Yo le digo al pueblo de Venezuela, ya tenemos experiencia de estas características, es un show para tratar de llamar a la desestabilización. Pareciera que un grupo de muchachitos han tomado el control de la oposición y ahora quieren jugar a la desestabilización, es el mismo grupo que dirigió las guarimbas, cada día van a sacar un show nuevo y se reúnen en la noche a planificar cual será el show del siguiente día” afirmó.

El Mandatario Nacional se preguntó: “¿Cuántas veces dijeron de Hugo Chávez que era ilegítimo? ¿Cuántas veces no lo han dicho de Maduro? ¿Cuántas veces, entre comillas, jugando a la política de manera inconstitucional pretendieron destituirme en el año 2016, 2017? Allá ellos con su show, su juego y su burla”.

Subrayó que mientras la oposición “busca mecanismos para desestabilizar el país, burlándose incluso de sus propios seguidores”, el gobierno continúa trabajando, sin descanso, por Venezuela.

Maduro además llamó al pueblo venezolano a mantenerse con seriedad y unión, al tiempo que afirmó que seguirá cumpliendo las funciones para las que ha sido elegido “con valentía, fortaleza y coraje, siempre en contacto con el pueblo”..

Estas declaraciones fueron ofrecidas a medios de comunicación por el Jefe de Estado desde la Casa Amarilla, en la ciudad de Caracas, previo al encuentro con representantes y movimientos sociales de más de 90 delegaciones internacionales que se encuentran en el país tras acompañar los actos con motivo de la juramentación.

Noticia al Día