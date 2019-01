LVL: Presión internacional es un condimento clave para ganar poder de negociación

enero 10, 2019 - 1:24 pm

El director de Datanalisis, Luis Vicente León, en el marco de la juramentación del presidente Nicolás Maduro, aseguró que “la presión internacional es un condimento clave (sal) para ganar poder de negociación. Pero el plato principal (carne) es la articulación interna alrededor de un líder capaz de motivar a la gente a defender sus derechos. Puedes comer carne sin sal, pero no sal sin carne”.

De la misma manera, resaltó que la crisis no se resuelve en el plano constitucional sino político. “La oposición necesita: 1) elevar costos de violacion democrática y 2) reducir costos de salida de gobierno (…) Es decir: generar la maxima presión interna y externa, consolidar líderazgo y negociar hasta la justicia transicional”.

León consideró que negociar no es sentarse a hablar con el adversario esperando que se vuelva bueno. “Es generar la presión interna y externa suficiente para que tenga que sentarse a intercambiar cosas claves y producir los cambios. Sin presión, ni articulación por supuesto no hay negociación”.

Para concluir, comentó: “Ortega y Gasset escribió, a principios del siglo pasado, una frase de la que en Venezuela habría que hacer planas: “los políticos no pueden ser evaluados éticamente sino políticamente”. ¿De que te vale decir que son muy puros si no son capaces de resolver el problema? (…) ¿Y quién dijo que negociar es sentarse a hablar paja? Si no tienes capacidad de presionar, plan de acción, liderazgo, representatividad e incluso respaldo para crear leyes transicionales, no hay negociación posible…ni solución tampoco”.

Noticia al Día