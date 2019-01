LVL: Es evidente que EEUU no abandonará su embajada habiendo reconocido a Guaidó

enero 24, 2019 - 6:14 pm

El presidente de Datanálisis, Luis Vicente León, consideró “evidente” que Estados Unidos no abandonará su embajada habiendo reconocido a Juan Guaidó como presidente interino de la República.

Sin embargo, acota: “Lo que no está claro es cuál será la reacción de Nicolás Maduro y del sector militar frente a esa acción de máximo irreconocimiento en su propio territorio. Todas sus opciones lucen malas para él”.

“La juramentación sorprendió a la dirigencia política, sin tener claro el apoyo militar. Pero Maduro superó la sorpresa al romper relaciones con EEUU. Ahora queda entre hacerse el loco (y mostrar debilidad) o tomar una acción de desalojo, que EEUU considerará un acto de guerra”, acotó a través de su cuenta en Twitter.

León comentó que la clave del tema político venezolano siempre ha estado dentro, en la articulación de la oposición (avanzando) y el apoyo militar (incierto). “Pero ahora Maduro, por error, pone a la comunidad internacional en el máximo nivel de protagonismo. Y ahí tiene mucho más que perder”.

Por último, el Presidente de Datanálisis aseguró que hace tiempo que no había sorpresas en el campo político. “Ayer 23 de enero hubo varias. No me refiero a la cantidad de gente. Eso era más que previsible. Lo nuevo es que la gente salió siguiendo un líder y con una esperanza inteligente, sabiendo que no era el final sino el inicio”.

Noticia al Día