LVL: “El cambio no es nombrar un presidente encargado”

enero 16, 2019 - 12:19 pm

El presidente de Datanálisis, Luis Vicente León, señaló este miércoles que “si reconoces que estás en una lucha contra el poder, estás retando al poder bajo la tesis que es ilegítimo“.

Asimismo, indicó en una entrevista en Vivo Play que hace unos años, la Asamblea Nacional (AN) decretó que “había un abandono de cargo y por lo tanto un vacío de poder. No es la primera vez que el Parlamento dice que Maduro no es presidente“.

“La Asamblea no tiene ninguna capacidad de operacionalizar el cambio, al final de cuenta, el cambio no es nombrar un presidente encargado, es una figura transitoria para convocar una elección”, dijo.

Sostuvo que “era obvio que era mentira, no es verdad que Maduro abandonó, lo que sí es verdad es que el evento que le da legitimidad de origen al presidente fue una elección cuestionada y que la oposición no reconoció“.

“La oposición y la comunidad internacional en el momento no consideraron competitiva, legitima y democrática la elección con la que Maduro había sido elegido, por lo tanto, el 10 de enero ocurre un cambio“, sumó.

Apuntó que ese “cambio en la presidencia de la Asamblea genera una oportunidad porque es un líder fresco, joven, distinto y nuevo que retoma esperanzas en una parte de la población“.

“No existe ninguna posibilidad de cambio sin ningún líder capaz que genere la idea de que sí se puede, porque eso también mueve a la población. Desde el punto de vista legal, la única manera de que Guaidó sea el presidente es que vaya a la AN decrete que él es el mandatario y después se juramente“, resaltó.

Manifestó que “Guaidó está tomando una decisión absolutamente correcta en el corto plazo. Guaidó está siendo ambiguo adrede, diciendo que tiene el derecho de tomar las funciones de la presidencia”.

“Tiene que estar el pueblo dispuesto a defender a Guaidó, porque lo que va ocurrir es que tan pronto haga eso, va a venir el Gobierno contra él y deben estar alineadas las fuerzas militares“, recalcó.

Puntualizó que Guaidó “está presionando la unidad para tomar una decisión que otros actores sienten que es indispensable y tiene la razón. Te puedo dar una lista de partidos institucionales de la Asamblea que no están de acuerdo en que Guaidó se juramente, porque creen que no es el momento”.