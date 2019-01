Luiz Felipe Scolari le dice “no” a la Selección Colombia

enero 8, 2019 - 9:35 pm

Luiz Felipe Scolari, entrenador de Palmeiras, aseguró este martes que no dejará Brasil para dirigir a la selección de Colombia por más que la Federación haya aumentado la oferta para traerlo.

“Dije que no voy a salir de acá. Parece que en Colombia no han entendido eso. Aumentan los valores, pero no se trata de eso, es algo más que dinero, es compromiso”, dijo el estratega que ha sonado para ser el reemplazo de José Néstor Pékerman.

De hecho, el DT confesó que su fuera por valores y plata habría aceptado una oferta que le llegó desde el fútbol chino. “No me interesa que me propongan más dinero, me quiero quedar acá para seguir haciendo las cosas bien con Palmeiras”, concluyó.

Ante eso, la Federación Colombiana de Fútbol se expresó a través de su cuenta de twitter dejando claro que no está buscando al DT y que aplaude su decisión de seguir con Palmeiras.

Con esto toma más fuerza las opciones de Carlos Queiroz, quien ya ha dicho que le gustaría venir a Colombia, pero que primero tiene que terminar su contrato con Irán, que finaliza tras la Copa de Naciones de Asia.

