Luis Daniel Khalil, el experto en confiabilidad industrial de Venezuela

Luis Daniel Khalil es un ingeniero venezolano reconocido internacionalmente, quien luego de casi 20 años de experiencia profesional ha logrado consolidarse entre los mayores expertos sobre confiablidad industrial de Venezuela.

Desde Venezuela hasta Omán, pasando por México, se extiende la magnífica trayectoria de uno de los ingenieros más destacables del país, donde ha trabajado en proyectos de gran envergadura para empresas de prestigio mundial.

“Mi profesión se ha convertido con el pasar de los años en una forma de hogar, por eso siempre me he esmerado por dar lo mejor de mí, y también he dirigido mi enfoque a actualizarme para mantener al día mis conocimientos y lograr la ejecución de un trabajo excelente”, dijo, Luis Daniel Khalil, referencia nacional de la ingeniería.

La principal especialidad del ingeniero Khalil es la confiabilidad en sistemas y equipos industriales, especialidad que juega un rol sumamente importante en cualquier proyecto de ingeniería, ya que de ello depende en gran manera la seguridad y la eficacia del proyecto.

Hoy día, Luis Daniel Khalil se encuentra en Omán, país de medio oriente, donde desarrolla un proyecto gasífero con la Petroleum Development Oman, del que se esperan resultados enormes.

