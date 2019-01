Los zulianos Wilfredo Boscán y Elvis Araujo completan los refuerzos de Cardenales de Lara para la Serie del Caribe

enero 31, 2019 - 7:15 pm

Los lanzadores zulianos Elvis Araujo y Wilfredo Boscán completaron este jueves el grupo de refuerzos de Cardenales de Lara a la Serie del Caribe, se unen al jardinero nacido en Maracaibo Alí Castillo.

Cardenales de Lara entrenó este jueves en Barquisimeto

Luego de haber logrado su quinto título en la LVBP, Cardenales de Lara saltó al terreno del Antonio Herrera Gutiérrez para comenzar su preparación de cara a la Serie del Caribe, que disputará en panamá del 4 al 10 de febrero.

Los campeones se reforzaron con siete jugadores y de esta manera completaron el cupo de 28 que irán a representar a Venezuela en Panamá. Esos jugadores son:

Pedro Rodríguez. Lanzador. Navegantes del Magallanes.

Wilfredo Boscán. Lanzador. Navegantes del Magallanes.

Yohan Pino. Lanzador. Navegantes del Magallanes.

Elvis Araujo. Lanzador. Águilas del Zulia.

Alexi Amarista. INF. Caribes de Anzoátegui.

Luis Jiménez. INF. Caribes de Anzoátegui.

Juan Apodaca. Catcher. Tiburones de La Guaira.

Lara no tendrá en su roster a Williams Pérez, Ryan Kelly, Elvis Escobar, Argenis Angulo, Willians Astudillos e Ildemaro Vargas, quienes por diversas razones, no pudieron asistir al evento. Por su parte, el catcher Francisco Arcia, está tratando de solventar problemas con sus papeles para poder ir a Panamá.

Rotación por confirmar

El primer boceto de rotación tiene a Néstor Molina (vs Charros de Jalisco, México), Wilfredo Boscán (vs Leñadores de Las Tunas, Cuba), Yohan Pino (vs México) y Raúl Rivero cerrando la eliminatoria (vs Cuba).

Para este viernes se espera la presencia del manager José Moreno y el resto del grupo. El sábado será el último entrenamiento antes de salir rumbo a Panamá.

La Serie del Caribe se disputará del 4 al 10 de febrero en el estadio Rod Carew, en Panamáq.

La Serie de Caribe se disputará por grupos. A Venezuela, Cardenales de Lara, le tocará eliminarse a doble vuelta con los campeones de Panamá y Puerto Rico. Los ganadores de ambas llaves disputarán la final, el 10 de febrero

Prensa LVBP / Noticia al Día