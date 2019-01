Lilibeth Morillo envió un mensaje a El Puma: “Has bloqueado todas mis vías de acceso y sigues incapaz de buscar contactarme”

enero 17, 2019 - 7:09 pm

Lilibeth Morillo, envió un mensaje a su padre José Luis Rodríguez “El Puma”. Expuso que es la unica vía por medio de la cual ella puede decirle algo, ya que él ha bloqueado todas sus vías de acceso.

“Papá… Qué triste tener que usar estas vías para remitirte mi mensaje. Alejándome de mis formas de preservar la privacidad familiar, pues siempre me apego a la prudencia y discreción, pero ya que has bloqueado todas mis vías de acceso, no tengo alternativa, pues quiero lo escuches de mis labios, sin la posibilidad de tergiversación por medio de terceros. Nos dijiste que tuviste que escoger entre tú nueva familia y nosotras y habíamos perdido”, escribió Morillo en su Instagram.

“Volví a buscarte sin que lo merecieras, honrando a Dios y a ti. Hoy, por más que intentes pretender que no existo, te hablo y recuerdo que tengo voz y que no soy invisible, papá”, expresó.

Refirió que lo vio festejando su cumpleaños con su familia y cuestionó “¿Y yo qué soy?”. Destacó que El Puma profesa a Dios, pero resaltó que “¿Cuál Dios profesas?, aseverando que el Dios que ella conoce es Padre y es Bueno.

“Sigues incapaz de buscar contactarme”, apuntó.

La actriz y cantante dijo que espera que su papá vea los videos y agradeció la difusión del mismo.

Noticia al Día