Liberan a Henry León, el chef zuliano detenido durante las protestas del 23E en Maracaibo

View this post on Instagram

#LOÚLTIMO || Liberado Henry León, el joven chef detenido desde el pasado #23Ene y que pronto representará a Venezuela en un concurso de gastronomía, fue liberado éste lunes #28Ene pasada las 10pm, junto a él fueron liberadas otras 10 personas. . #Libertad #HenryLeon #Venezuela #Chef