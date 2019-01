Liberaldemócratas británicos piden al venezonalo Maduro que dimita

enero 10, 2019 - 1:11 pm

El pequeño Partido Liberaldemócrata británico llamó el jueves al presidente de Venezuela Nicolás Maduro a “dejar voluntariamente el poder”, coincidiendo con su toma de posesión para un segundo periodo de seis años.

“Hoy Nicolás Maduro prestará juramento para este segundo mandato tras unas elecciones que no fueron juzgadas libres ni justas”, afirmó Jo Swinson, portavoz de la pequeña formación centrista, en un comunicado.

“Con millones de personas huyendo del país debido a la catástrofe económica de su primer mandato, y su negativa a presentarse ante el Parlamento venezolano, está claro por qué Maduro debe reconsiderar su toma de posesión”, agregó.

La Unión Europea, Estados Unidos y el Grupo de Lima -formado por 14 países-, desconocieron la reelección de Maduro en los comicios del 20 de mayo, adelantados por la oficialista Asamblea Constituyente y boicoteados por la oposición, que los consideró un fraude.

La UE y el Grupo de Lima -excepto México- no enviaron representantes a la ceremonia de investidura del jueves, celebrada ante el Tribunal Supremo de Justicia venezolano y no en el Congreso, único poder no oficialista del país.

“Maduro debería dejar voluntariamente el poder y tanto el gobierno (conservador británico) como la oposición (de izquierdas laborista) deberían unirse a mí en esta petición”, agregó Swinson, cuya formación cuenta con 12 de los 650 diputados del parlamento de Londres.

AFP