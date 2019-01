Lejos pero con el corazón en Venezuela: desde el extranjero también se concentran este 23E

View this post on Instagram

Los venezolanos residenciados en Dubai, Emiratos Árabes Unidos, realizaron una manifestación este 23 de enero, fecha en la que oposición convocó a una movilización en el país y que ha sido replicada por los ciudadanos que se encuentran en otras países del mundo. . . Vestidos de blanco y portando el tricolor nacional, los ciudadanos se unieron para expresar su rechazo hacia Nicolás Maduro. Los venezolanos residenciados en Australia también realizaron una manifestación en la que gritan ¡Fuera Maduro!.