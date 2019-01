La zuliana Valeria Fernández obtiene el tercer lugar de la segunda temporada de Rojo

enero 8, 2019 - 8:51 am

La más pequeña de la competencia, Valeria Fernández se presentó con el tema “Angels” de Robbie Williams logrando cautivar al jurado y al publico chileno. Logró un triunfo más para su carrera con el tercer lugar en la gala final, dejando el nombre de Venezuela bien representado con su talento.

Valeria se presentó con un gran tema, mostrándose segura y con una potente voz. Su coach, Carolina Soto, se emocionó hasta las lágrimas con su presentación señalando que ha sido muy hermoso ver el crecimiento de la pequeña y cómo ha superado sus frustraciones y sus miedos.

En una tensa final, Raúl de Jesús y Emilia Dides definieron al cantante ganador de la segunda temporada de Rojo.Por una diferencia de tan solo tres décimas frente a Raúl de Jesús, Emilia obtuvo el primer lugar de la segunda temporada de Rojo en categoría cantantes. Con esto, la artista ganó una pasantía de un mes en una escuela de canto en Miami, además de un premio de diez mil dólares.

Valeria Fernández una hermosa niña que ha cautivado al público internacional en el reality show de tv “Rojo”. Con tan solo 13 años, Valeria representó a nuestro país en la televisión chilena. Una niña zuliana que persigue sus sueños, destacándose como una participante con gran arte y disciplina.

En su cuenta de Instagram @valeriachiquifg expresó a sus seguidores lo siguiente: “ESTOY COMPLETAMENTE FELIZ Y AGRADECIDA , GRACIAS POR TODOOOOOOO. Este camino no ha sido fácil, estoy tan feliz de todo lo que he logrado , lo que he alcanzado, aun sigo sin creerme de haber llegado a la gala”.

Johsue Morales

