La Vinotinto seguirá en lo más alto del Grupo A en el Sudamericano Sub 20 pese a la derrota (+Tabla de posiciones)

enero 21, 2019 - 10:05 pm

La Vinotinto no pudo obtener este lunes el pase al hexagonal final del Sudamericano Sub 20 tras caer 2-1 ante Brasil en el estadio El Teniente de Rancagua.

Rafael Dudamel, técnico de la selección de Venezuela, quedó contento por el rendimiento de sus jugadores durante este compromiso contra la Canarinha. “Hoy en el partido que hemos desarrollado un mejor juego, hemos caído. No me gusta cuando perdemos”, indicó el DT en la rueda de prensa postpartido.

“Me gustó la capacidad de reacción que tuvimos faltando cinco minutos para buscar el gol. En cualquier otro partido, el equipo se me hubiese descompuesto”, admitió. “No era un partido para recibir dos goles desde lo colectivo del rival, pero contra estos rivales no te puedes equivocar porque no te perdonan”, agregó.

El capitán Christian Makoun aseguró que Brasil como “equipo con historia tiene esas cosas (…) dos descuidos, supieron aprovecharlos muy bien y ahí está el resultado” final del juego.

Pese a la derrota, los criollos mantienen la cima de la serie con seis unidades. Brasil que empató sin goles en el debut ante Colombia suma cuatro puntos.

La selección nacional intentará cerrar la fase de grupos con una victoria ante Bolivia, cuando se midan el miércoles a las 4:15 pm. “Trabajaremos para ganar el último partido pasado mañana”, cerró Dudamel.

Resultados

Colombia – Bolivia 1-0

Brasil – Venezuela 2-1

Posiciones:

Pts J G E P GF GC

1. Venezuela 6 3 2 0 1 4 3

2. Brasil 4 2 1 1 o 2 1

3. Colombia 4 3 1 1 1 1 1

4. Bolivia 1 2 0 1 1 1 2

5. Chile 1 2 0 1 1 1 4

Noticia al Día/AFP

Fotos: Juan Camacaro