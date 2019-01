La triste y precaria vida de Martín, el ABUELITO CON DISCAPACIDAD

enero 7, 2019 - 4:45 pm

En el olvido, así continúa Nelson Martín Rodríguez (53), en la azotea del olvido. Una rutina que parece interminable para él: despertar, orar y dar gracias a Dios por “un nuevo día”, asearse, vestirse y bajar cuidadosamente las escaleras del lugar donde reside, sí! cuidadosamente, porque solo cuenta con una sola pierna y un par de muletas que lo ayudan a desplazarse de un lugar a otro. Sale de su bien edificado, pero humilde hogar y saluda a cuanto residente cercano pasa y finalmente se sienta bajo “la matica” para empezar a hacer su trabajo: cuidar carros, frente a un café de una de las calles de Maracaibo.

Así transcurre para él cada hora, cada minuto de su vida, ante la ausencia familiar, pero acompañado de vecinos y clientes quienes le conocen, le han tomado cariño y le proporcionan ayuda de vez en cuando con propinas, alimentos, ropa entre otros productos de primera necesidad.

Un año y cinco meses aproximadamente han transcurrido desde aquella vez que se conoció la triste historia de una familia que se amoldó a vivir en una zona totalmente diferente al entorno de dónde provenía y que, al no contar con cuatro buenas paredes donde alojarse, “Martín”, como cariñosamente es conocido el abuelito, su hijo Junior, la esposa de este último y sus dos hijos pequeños hicieron parte de su vida en la intemperie; cocinaban encima de dos bloques y una parrilla de nevera, bebían agua fría porque de vez en cuando compraban una bolsa de hielo, ante la falta de nevera, pero, eso no es todo, se bañaban con un tobito de agua ubicado en los jardines ,porque en dicha construcción baños no hay.

Lea también: DRAMÁTICA HISTORIA de una familia que vive en la azotea del olvido: Claman por trabajo y una casa

En un área de clase social pudiente, una edificación que quizás muchos no hayan notado o no les ha llamado la atención, puesto que a simple vista la estructura parece compaginar con las demás en la zona, todo simula ser “normal”. Sin embargo, al ingresar a ella el ambiente es totalmente diferente. Se trata de una subestación eléctrica que fue abandonada por sus propietarios hace muchos años.

Situada en la calle 74 con avenida 3-F del sector La Lago, parroquia Olegario Villalobos, la construcción a medio terminar pasa desapercibida para algunos transeúntes y, contradictoriamente, mientras en las residencias cercanas no faltan los lujos y las comodidades, en este lugar en particular, donde habita Nelson, sobran las carencias.

Pensamos que ya no estaba, pero la cocina improvisada: una parrilla de horno apostada sobre un par de bloques, unas tablas sobre ladrillos, con un colchón deshilachado y en precarias condiciones, que a la vez hace de cama, un cajón de madera utilizado como “mesa de noche”, son algunos de los objetos que “adornan” el espacio donde reside todavía Martín; ahora en soledad, pues su hijo y familia decidieron formar parte de la población migrante del país.

Antes había un grifo en la edificación, del que se hace mención en la publicación anterior, sin embargo, con la actual escasez de agua, Nelson ha debido recurrir a los habitantes cercanos para pedirles el vital líquido. En la entrada del lugar se avistan unos cuantos botellones de agua llenos de moho, los mismos que utiliza para asearse y hacer sus necesidades personales, exponiéndose a padecer una enfermedad infecciosa.

Todo un calvario

La estructura de dos pisos con escaleras de concreto ahora se ha vuelto un reto para Nelson. Hasta los primeros días de noviembre del 2018 todo resultaba fácil de hacer para él, pero un accidente lamentable le limitó su sistema locomotor. Su pierna derecha le fue amputada luego de que fortuitamente pisara un clavo y como consecuencia de ser paciente diabético sufrió una úlcera severa, que conllevó a que lo operaran y le removieran este miembro inferior.

Gracias al apoyo de los propietarios del local comercial que está situado frente al lugar que ocupa quien ahora es el único inquilino, éste pudo costear su intervención quirúrgica y su tratamiento médico durante los primeros meses.

Con la mirada perdida en el horizonte y una nostalgia perceptible, Nelson relata lo feliz que lo hacía trabajar y “sentirse activo”, lo que se vio truncado luego de que le sucediera lo anterior.

Pedro Uzcátegui, su mejor amigo, es su compañero fiel, juntos entablan su tertulia cada mañana debajo de un frondoso árbol ubicado en las cercanías del edificio. Desgraciadamente sus acompañantes anteriores, su hijo, yerna y nietos, quienes en principio vivían allí con él, se fueron en busca de un mejor lugar para vivir, por lo que Nelson quedó solo.

Ni un céntimo

Sin un bolívar en su bolsillo, Nelson cuenta con el amor y la atención de los habitantes locales para subsistir. Afortunadamente se ha sabido ganar el cariño de todos los moradores en estos últimos cinco años que ha estado en el lugar.

La obra no terminada, según relata el único inquilino, fue creada por una contratista dependiente de Corpoelec, para lo que sería una subestación eléctrica, pero no se concluyó.

Allí el hombre se instaló cuando los representantes de la empresa lo emplearon como cuidador hace aproximadamente cinco años. Cada mes recibía su pago al día pero, aunque firmaba los recibos, nunca le dejaron uno que sirviera como prueba que lo vinculara con la institución, lo que le ha impedido al menos recordar el nombre de los propietarios del lugar.

Con la esperanza viva

Lo cierto es que las penurias no han podido borrar lo más preciado de Nelson, su sonrisa, sus recuerdos y la esperanza de que en algún momento alguien podrá tenderle la mano y ayudarlo.

Asomarse a lo que en un principio sería una ventana y saludar a los vecinos y amigos ya es costumbre para el quincuagenario, desde allí, desde su balcón, saluda a quienes van y vienen. La gente afectuosamente pasa y le preguntan cómo se encuentra, cómo amaneció, a lo que él les responde “Gracias a Dios muy bien” con una amabilidad notable.

En la actualidad, un par de muletas suplen su pierna derecha, pero ahora el riesgo es mayor, pues en cada paso que da, en cada escalón que sube, corre el riesgo de sufrir una caída que le cause daños mayores.

Él no pide dinero, no necesita ni pretende causar lástima, solo requiere la ayuda de las instancias gubernamentales para que puedan brindarle una mejor calidad de vida y pueda así prolongar su existencia.

No estaría de más que los organismos competentes puedan ayudar a este hombre admirable a tener una vivienda propia y en buenas condiciones, le provean los medicamentos que de por vida necesita, Glibencamida 5mg, Lecandiripina o Zanid 10 mg, Losartán potásico diurético 50 mg, y lo ayuden a percibir una ayuda social a través del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) o al menos a obtener un subsidio económico.

Madelein Faría / Fotos: Mysol Fuentes

Noticia al Día