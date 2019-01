La sensual Britney Spears el icono musical con más bajas que altas

enero 4, 2019 - 4:13 pm

La carrera de la princesa del pop Britney Spears ha tenido desniveles envueltos por talento y mala fama, sin duda alguna, una mujer que logró cautivar y traspasar fronteras con su espectaculares shows.

Llegó a este mundo en la localidad estadounidense de McComb pero se trasladó de muy niña a Kentwood, una población de Lousiana. Es la hija mediana de una familia de clase media cuya madre lo dejó todo por apoyar la carrera artística de su hija Britney.

Ya de pequeña Brit, el apodo con el que la conocen su familia y amigos, demostró inclinaciones artísticas. Participaba en concursos de baile locales y en el coro de su iglesia hasta que a los 8 años se presentó a una prueba para presentar el show del Club de Mickey Mouse de la cadena de televisión Disney, convertida en estas últimas décadas en uno de los puntales en que se asienta el remozado imperio de Walt Disney.

Los responsables del programa la consideraron demasiado joven para el puesto pero se dieron cuenta que tenía un gran talento. Por eso, la ayudaron a entrar en el Off-Broadway Dance Center y la Professional Performing Arts School. Ambas escuelas están en Nueva York, con lo que empezó una nueva vida para Britney y su madre cuando se trasladaron a la ciudad de los rascacielos para iniciar su formación artística.

Sus primeras actuaciones profesionales

Después de 3 años de estudios, actuaciones en el Off-Broadway y rodajes de anuncios Britney volvió a presentarse a las pruebas del Canal Disney. Esta vez consiguió que la admitieran para presentar el show televisivo del Club de Mickey Mouse. Fue un momento clave para su carrera artística, pues le permitió darse a conocer a nivel estatal y, además, tener como compañeros en el programa a futuros cantantes tan populares como Justin Timberlake o Christina Aguilera.

Después de sus dos temporadas como presentadora de televisión, Britney decide volver a Kentwood y encaminar sus pasos hacia el mundo de la música. Siendo aún una adolescente que sueña con imitar a sus ídolos -Madonna, Michael Jackson, Whitney Houston…- firma como solista con la discográfica Jive Records, pero no es hasta 1999 cuando esta joven con aspecto de Lolita ingenua saca al mercado su primer disco, Baby one more time…

Un boom internacional

Cuando Baby one more time… se estrenó Britney tan sólo tenía 17 años. Pese a ser todavía una niña en muchos aspectos logró que su single se situara ya en el número 1 de la lista Billboard durante su primera semana. Además, hizo historia porque el álbum del mismo nombre se encaramó también arriba de todo de la lista Billboard en cuanto apareció. Sometimes, el segundo single del disco, obtuvo también un gran éxito. El mundo se dio cuenta de que había nacido La Princesa del Pop. Actuaciones en galas, apariciones en revistas y televisiones y cuatro premios MTV definen el mejor año en la vida de Britney Spears.

El gran éxito de su primer disco respaldó a Britney para el lanzamiento de su segundo álbum, Oops… I did it again en el año 2000. Tan sólo salir a la calle batió records. Se vendieron 1,3 millones de copias en Estados Unidos el primer fin de semana y fue número 1 en 20 países más. Temas como Lucky, Stronger, Don’t let me be the last to know o el propio Oops… la subieron a lo más alto de la industria discográfica del momento.

La consolidación

La carrera musical de Britney Spears continuó avanzando a pasos agigantados. Intervino en galas tan importantes como el intermedio de la Superbowl o el mítico festival de Rock in Río, donde actuó ante 25.000 personas. Es en esta época cuando presenta su tercer disco, Britney, una muestra de su evolución hacia la madurez musical con su primer single, I’m a Slave 4 U. Al escucharlo sus fans ven que Britney ya no es la niña adolescente a la que le gustan los colores estridentes e ir de compras.

El último disco de Britney Spears se lanzó al mercado en el 2003. Se trata de In the zone, un cd que incluye canciones como Everytime o Me Against the Music, un tema que interpreta junto a su admirada Madonna y en el que cuenta con la colaboración de prestigiosos músicos.

En el año 2004 se publicó el primer recopilatorio de la cantante, Greatest Hits: My Prerogative. Se trata de un disco que reúne grandes éxitos de Britney junto con remezclas, duetos y canciones no publicadas hasta ahora. El nombre del cd se corresponde con el del primer single, que es una versión del éxito de Bobby Brown de 1988.

Más allá de la música

Britney Spears es una cantante reconocida según demuestran los numerosos premios que ha recibido a lo largo de su carrera (MTV, Billboard, Emmy, Golden Music…), pero es famosa en todo el mundo por otras cosas además de su música. Ha escrito libros en colaboración con su madre, ha hecho de protagonista en una película de Hollywood, tiene muñecas y chicles a su nombre e incluso ha creado una fundación para organizar campamentos de niños desfavorecidos.

Pero la mayoría de portadas que ha acaparado Britney en los últimos años se deben a su agitada vida sentimental: su matrimonio actual, un breve enlace de unas horas con un amigo de la infancia y su relación con Justin Timberlake. También es destacable su amistad con Madonna, con quien protagonizó una comentada escena en los premios MTV del 2003 cuando la cantante las besó a ella y a Christina Aguilera en la boca mientras interpretaban las tres una canción.

La Película

Crossroads: Hasta el final es el título de la única película que ha protagonizado hasta ahora Britney Spears. Estrenado el 15 de febrero del año 2002 en Estados Unidos, este film significó para la cantante una oportunidad para entrar en el mundo del cine de Hollywood. Se rodó con la intención de aprovechar la fama de Britney como icono musical juvenil y convertirla en una actriz de éxito pero, aunque sus numerosos fans la recibieron muy favorablemente, las críticas no fueron del todo generosas ni con la película ni con la interpretación de la cantante.

El argumento de Crossroads no está en absoluto relacionado con la vida de Britney Spears, siempre unida a su familia y sin problemas importantes. A lo largo de unos 90 minutos esta película explica la historia de Lucy, una joven norteamericana que reside en un pequeño pueblo de Alabama. Es el prototipo de la chica perfecta e inocente que vive feliz hasta que al graduarse decide hacer realidad su sueño: conocer a su madre, que la abandonó siendo un bebé. Ante la negativa de su padre a ayudarla a cumplir su deseo decide escapar con dos amigas de la infancia con las que hace años que no se habla, Kit y Mimi.

Las tres chicas huyen en el coche de uno de sus amigos con objetivos bien diferentes: Lucy busca a su madre, Kit quiere presentarse a un cásting y Mimi va a ver a su prometido. Pretenden llegar a California pero para conseguirlo deben cruzar una buena parte de Estados Unidos. Durante su largo viaje les ocurrirán diversas aventuras que incluso a veces las pondrán en peligro. Al acabar esta historia y llegar a su destino Lucy se dará cuenta de cómo todo lo que ha pasado la ha cambiado y ha hecho evolucionar sus sentimientos, incluyendo su despertar al sexo.

Los éxitos musicales de Britney Spears se han visto reconocidos con diferentes premios internacionales. Además de tener el apoyo del público desde sus inicios hay que destacar que su carrera ha estado siempre llena de nominaciones y galardones. Ha sido nominada dos veces a los Grammy y, entre otros, ha ganado cuatro MTV Europe Awards a la mejor cantante femenina, mejor artista pop, mejor puesta en escena y mejor canción. También fue copresentadora y cantó en la entrega de los American Music Awards del año 2001, y ha actuado en otras muchas galas de este tipo. El video contiene una temprana interpretación del tema que la lanzó a la fama: Baby one more time.

Escándalos

¿Es el beso de Britney y Madonna el momento más grande en la historia de la música pop?

Fue más que un desliz lésbicos entre estrellas del pop. Era 2003, y esto fue caótico.

Se rapó la cabeza

Etapa oscura de 2007, cuando se rapó y apareció en todos los medios golpeando la ventanilla de un auto con un paraguas.

