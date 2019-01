La princesa del pop Britney Spears se retira indefinidamente de los escenarios

enero 4, 2019 - 2:09 pm

Britney Spears se tomará “pausa de trabajo indefinida” y además canceló temporalmente su show de Las Vegas.

La artista de 37 años de edad anunció en un comunicado de prensa que Jamie Spears, su padre padece una repentina enfermedad y que ella quiere estar allí para su recuperación.

“Ni siquiera sé por dónde empezar con esto, porque esto es tan difícil para mí. No voy a estar en mi nuevo show Domination. He estado deseando este espectáculo y verlos a todos este año, así que hacer esto me rompe el corazón”, dijo la princesa del pop en el texto.

“Estoy dedicando mi enfoque y energía a cuidar de mi familia. Tenemos una relación muy especial y quiero estar con mi familia en este momento como siempre han estado ahí para mí”, dijo Britney en un comunicado. “Gracias a todos mis fans por su continuo amor y apoyo durante este tiempo. Me disculpo por cualquier inconveniente que esto pueda haber causado y espero con ansias el momento en que pueda volver a estar en el escenario tocando para todos ustedes ” finalizó.

Britney anunció originalmente su show en Las Vegas en octubre y la fecha de inicio estaba pautada en febrero de 2019.

I don’t even know where to start with this, because this is so tough for me to say. I will not be performing my new show Domination. I’ve been looking forward to this show and seeing all of you this year, so doing this breaks my heart. pic.twitter.com/kHgFAVTjNA

— Britney Spears (@britneyspears) 4 de enero de 2019