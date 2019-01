La imagen más reciente de Irene Sáe

enero 24, 2019 - 4:23 pm

La reina de belleza y excadidata presidencial Irene Sáez fue vista en la ciudad de Miami, Estados Unidos, durante una de las concentraciones en respaldo a la Asamblea Nacional (AN) y en rechazo a la investidura de Nicolás Maduro para el periodo 2019-2015.

De acuerdo a una imagen compartida en las redes sociales, la Miss Venezuela 1980 y Miss Universo 1981 se congregó frente al Consulado en Miami, en Brickell. Sin embargo, su nuevo aspecto llamó la atención de más de uno.

“Siempre he dicho que si tuviera dinero y me quisiera hacer cirugía llamaría a Lila Morillo para que me diera el número de su cirujano. Dios porque se desfiguran de esa Manera. Que cosa tan mal hecha”; “Solo le faltó ponerse botox en la cédula”; “Lo malo no fueron las cirugías, sino los cirujanos”, fueron parte de los comentarios en las redes.

Sáez, quien actualmente tiene 57 años, incursionó en la política como alcaldesa de Chacao. En 1998, fue candidata a las elecciones presidenciales. Copei le dio su apoyo, aunque después se lo retiró a una semana de las elecciones para dárselo a Salas Römer.

Con 36 años, Sáez obtuvo en los comicios 184,568 de votos; La sobrepasó Salas Römer con 2,613,161 de votos; Chávez se alzó con 3,673,685 votos.

