Karen Martello y Brenda Rovero se dijeron ¡Hasta la vista baby!

enero 11, 2019 - 4:03 pm

A menos de cuatro años de haber contraído nupcias en la ciudad de Miami, Karen Martello y Brenda Rovero anuncian su separación.

Sin tiempo que perder Rovero se fue a su cuenta en Instagram para compartir un extenso comunicado en el que hizo público su divorcio con la cantante venezolana, y aunque prefirió no revelar las razones por ser muy “intimas” dejó claro que una de ellas ya está con otra persona.

“Los hice testigos de mi relación y de una parte de mi vida privada. Hoy me parece necesario ser honesta con ustedes y comunicarles que mi matrimonio se terminó. No voy a explicar las razones porque son detalles muy íntimos, pero efectivamente una de las partes decidió rehacer su vida”, escribe en el texto que parece un testamento.

Asimismo, enfatizó que cada una de las partes está en su derecho de rehacer su vida como y con quien quiera.

“Yo en este período me dedico a lo mejor que me dio mi relación pasada: mis hijos, me dedico a mí y a mi vida profesional. Es por esto que les pido respeto y comprensión para mí y para ellos, a los que no quiero ver involucrados ni afectados. Gracias a los que me apoyan. Gracias por su comprensión”, finalizó.

Vale acotar que, Martello y Rovero se casaron el 7 de febrero de 2015 luego de mantener un noviazgo de tres años.

Los padrinos de la boda fueron Wilson Álvarez (conocido en Venezuela como el Hall de la Fama) y su esposa, la empresaria Daihanna Álvarez.

En el bodorrio Karen Martello fue entregada por su hermana Thaina Rojas Martello, en una ceremonia que se llevó a cabo en la localidad de Bradenton y cuya luna de miel fue en las playas de Sarasota (Estados Unidos).

