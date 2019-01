Juventud de AD sobre el 23E: “La protesta no puede salirse de foco”

enero 22, 2019 - 12:50 pm

El secretario juvenil de Acción Democrática (AD) y miembro del Movimiento Estudiantil del estado Zulia, Manuel Velazco, detalló a Noticia al Día que “no es suficiente con salir a la calle el 23 de enero, los jóvenes hemos entendido que debemos asumir un papel trascendental en la historia política del país. Hay que tener una compenetración directa con la sociedad y los sectores populares”, expresó.

Velazco aseguró que en AD han entendido que los jóvenes van a formar parte de la reconstrucción de Venezuela. “Es preocupante que los jóvenes tengan que despertar pensando en que se tienen que ir del país y ser víctimas de xenofobia en otras fronteras”, dijo.

Asimismo, señaló que la protesta no puede salirse de foco. “Mañana continúa la lucha que ha emprendido la Asamblea Nacional que inició en el 2016. Esta es una oportunidad de oro que debemos aprovechar como oposición”, comentó y agregó que la clave está en “hablarle claro a la gente, de no caerles a mentiras. Ese es el principal error que no debe cometer nuevamente la oposición. Maduro no va a caer el 23 de enero o puede que sí, pero si no luchamos no lo sabremos”, sentenció.

Fotos: Luis Fernando Herrera

