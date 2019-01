Protesta de jubilados por pago de bonos de Pdvsa

enero 7, 2019 - 9:55 am

Bandera en mano y a la voz de “Qué nos paguen” es como extrabajadores petroleros protestaron a las afueras del Muelle de Pequiven en Maracaibo

Amparados en el artículo 89 y 91 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela unos 50 extrabajadores de Petróleos de Venezuela decidieron protestar, el motivo es el habitual: falta de pago.

Douglas Pereira presidente de la Asociación de Jubilados de la Industria Petrolera (AJIP) indicó a Noticia al Día que ninguno de los bonos dirigidos a la Asociación Civil Administradora de los Fondos de Pensiones de los Jubilados de Petróleos de Venezuela (APJ- PDV), no han recibido.

“No puede ser que hasta estos momentos la sobreviviente de la petroquímica no hay recibido ninguno de los tres abonos que ha hecho Pdvsa a través de APJ- PDV a sus jubilados, o sea sus beneficiarios legales, de esas inversiones de los 2 mil 707 millones de dólares que se invirtieron en los bonos petroleros y que arrojaron unos excedentes de ganancias bastante exitosos y que se ha venido distribuyendo no en la fecha que se había acordado sino posteriormente a los compromisos que se establecieron el pasado 27 de octubre de 2018 y que Pdvsa ha dado una corrida bastante tardía”, dijo Pereira.

El representante gremial-en conjunto con los presentes-criticó que la tardanza en el pago ha hecho que el dinero que deben recibir se devalúe, ya que aseguró que la actual inflación en el país disminuye las ganancias.

Indicaron que fueron atendidos, pero que las respuestas que recibieron no fueron las esperadas, “si Petróleos de Venezuela y Pequiven no nos dan una respuesta concretada a un derecho justo y legal nosotros arreciaremos con estas acciones que ya no serán pacíficas, para que se nos escuche”, sentenció Pereira.

Reiteraron que tienen dos años que desde el Fondo de Ajustes no reciben ninguna variación en sus pensiones. Agregaron que sus homologaciones se quedaron congeladas y ancladas al salario mínimo nacional, pese a que desde el año 1993 el acuerdo establecía una variación anual.

Luis Fernando Herrera

Fotos: Carlos Robertson

Noticia al Día