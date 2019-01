Juan Gabriel esperaría autorización del presidente de México para su aparición

enero 11, 2019 - 9:19 am

Definitivamente la polémica con la muerte y el regreso del cantante Juan Gabriel sigue dando tela que cortar. Según el periodista Jorge Carbajal el cantante está a la espera del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien debe autorizar su aparición nuevamente.

El periodista mexicano en un video publicado en su canal de Youtube, aseguró haber visto en cuerpo y alma a El Divo Juárez, además de ello, explica toda la controversia que generó el antiguo asistente del cantante al decir que el mismo reaparecería el pasado 15 de diciembre y luego el 7 de enero.

“Joaquín dio fechas y les voy a decir por qué. No había dicho esto porque no lo tenía autorizado, pero ya me autorizaron”, expresó Carbajal ante lo ocurrido con el asistente de Juan Gabriel.

Asimismo develó que: “Desde junio de 2018, Joaquín Muñoz entregó una carta escrita de puño y letra por Juan Gabriel a Andrés Manuel López Obrador, quien fue a San Luis Potosí como parte de su campaña electoral por la presidencia”.

Cabe mencionar que, desde el año 2017 Joaquín Muñoz se ha dedicado a anunciar el regreso del cantante. En sus primeras revelaciones aseguró que el mexicano estaría nuevamente en los escenarios musicales el 15 de diciembre, pero, por no tener la “supuesta” autorización del presidente, su aparición se postergaría al 7 de enero. Para la fecha actual, los rumores siguen y el cantante de 66 años aun no “reaparece”.

Ronda

Noticia al Día