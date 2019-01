Josemith Bermúdez culminó el ciclo de quimioterapias y continua su batalla contra el cáncer

enero 17, 2019 - 11:26 am

Mediante su cuenta oficial en la red social Twitter, la animadora venezolana Josemith Bermúdez, informó a sus seguidores que este miércoles culminó su reciente ciclo de quimioterapias para el tratamiento contra el cáncer que padece desde hace algún tiempo.

En el mes de agosto Josemith anunció que según los resultados de su última biopsia, el cáncer ha reincidido en su organismo.

“Comparto con ustedes el fin del ciclo de las Quimio Terapia. Me siento cansada pero en paz conmigo. He sacado valor del seno mismo de la desgracia y he vuelto a nacer con cada dolor que debió darme la muerte. La vida es así llena de agitaciones”, publico la animadora.

Comparto con ustedes el fin del ciclo de las Quimio Terapia. Me siento cansada pero en paz conmigo. He sacado valor del seno mismo de la desgracia y he vuelto a nacer con cada dolor que debió darme la muerte. La vida es así llena de agitaciones. — Josemith Bermúdez (@Josemithve) January 16, 2019

Noticia al Día