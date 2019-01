José Vicente Haro: No veo voluntad de Guaidó para asumir la presidencia

enero 4, 2019 - 10:52 pm

El abogado constitucionalista, José Vicente Haro, dijo a Noticia al Día los futuros escenarios políticos que cree se pudiesen presentar a partir de mañana 5 de enero, con la juramentación de la nueva junta directiva de la Asamblea Nacional (AN) y la toma de posesión del segundo mandato del presidente Nicolás Maduro el próximo 10 de enero.

Haro destacó que el nuevo presidente del parlamento, Juan Guaidó, de Voluntad Popular (VP), deberá marcar la ruta para lo que calificó como restablecer la democracia en el país.

Considera que Guaidó tiene un gran reto; se concentrará en dar un discurso muy político y pedirá que los rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) sean removidos de sus cargos, al igual que los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, mientras que a su vez podría convocar a elecciones en 30 días.

Sin embargo, el experto en leyes piensa que no hay voluntad de Guaidó en asumir la presidencia de la República, ni llamar a elecciones, ya que, a su juicio, la tolda naranja no se atribuirá esa responsabilidad, porque, al igual que otros partidos, espera que Maduro permita hacer nuevas elecciones. Acotó: “Me preocupa que vaya a prometer elecciones y el parlamento vuelva a quedar en deuda como en el 2016”.

El también profesor universitario señaló que según la Constitución, Guaidó puede decretarse presidente de la República, convocar unos comicios en el lapso antes mencionado o designar a otro diputado para tales fines.

Sobre el nuevo mandato del jefe de Estado, manifestó: Maduro no puede juramentarse, no tiene autoridad para eso, esa juramentación será nula en conformidad con el artículo 138 de la Carta Magna, que dice textualmente: “Toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos. Lo que puede ocurrir es que Maduro se autoproclame y la AN no haga nada, por lo que le tocará al TSJ en el exilio ejercer sus facultades para restablecer la democracia”.

Finalmente el abogado constitucionalista comentó que de todas las gestiones que ha tenido la AN, desde 2015, la peor ha sido la del diputado Omar Barboza, puesto que cree no llenó las expectativas, tampoco hubo mayores leyes aprobadas, ni se alcanzaron los objetivos prometidos.

