Jorge Terán se quedó con el premio al Umpire del Año de la LVBP

Jorge Terán ganó por segundo año seguido el Premio Gualberto Acosta, que reconoce al Umpire del Año, gracias a su destacado trabajo impartiendo justicia en el terreno de juego, durante la temporada 2018-2019.

“Para mí es una gran sorpresa haber sido seleccionado nuevamente para el premio, no lo esperaba, pues nadie había repetido”, señaló Terán, con 15 años de experiencia en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional. “Estoy agradecido con los medios, la liga y los aficionados. He trabajado duro, como lo hago cada campaña. Me planteo todos los años dar lo mejor de mí y tratar de que las cosas salgan casi perfectas, pues no existe la perfección en ningún ámbito de la vida”.

Terán, de 39 años de edad, fue el mejor oficial en el campo, de acuerdo con las estadísticas. De 13 de sus sentencias que fueron desafiadas, 12 quedaron ratificadas.

“Estoy satisfecho con su actuación. Una vez más su sapiencia, el manejo del juego, su tranquilidad y sangre fría, le dieron un buen resultado. En las jugadas retadas fue el mejor de todo nuestro staff”, destacó Miguel Hernández, coordinador de árbitros de la LVBP. “Eso quiere decir que trabajó en tener la colocación adecuada para ver las jugadas y llamarlas de la manera correcta, con una visión clara de lo que ocurría”.

Terán fue uno de los tres finalistas para el premio, junto con David Arrieta y Emil Jiménez. En la designación intervino la Junta Directiva de la LVBP y la Gerencia de Operaciones del circuito, además de 15 miembros destacados comunicadores, acreditados para cubrir las incidencias del torneo.

“Nos satisface que un árbitro, de los más experimentados en el circuito, pueda ser reconocido de esa manera, haciendo honor a un gran hombre y umpire como lo fue Gualberto Acosta. Esperamos poder seguir contando con él en los años venideros”, apuntó Hernández.

Terán, originario del sector El Ujano en Barquisimeto, una importante cantera de árbitros en el país, ha sido instructor del Venezuela Umpire Camp (VUC) desde 2011 y durante 16 campañas formó parte del cuerpo arbitral del sistema de Ligas Menores de MLB. En la actualidad integra el grupo de oficiales de negro de la Liga del Atlántico, el circuito independiente de mayor prestigio en Estados Unidos.

