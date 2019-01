John Bolton se reunió con directivos de Citgo

enero 30, 2019 - 7:54 pm

John Bolton, Consejero de Seguridad Nacional, se reunió este miércoles con los miembros ejecutivos de Citgo, refinadora petrolífera afiliada a Pdvsa, con el objetivo de desvincularla de Nicolás Maduro.

“Reunión muy productiva esta tarde con miembros del equipo ejecutivo de Citgo”, indicó Bolton en su Twitter. Aseguró que el objetivo planteado por el gobierno de EE UU para dicha junta es separar el nexo de los recursos del Estado venezolano con Nicolás Maduro.

“Los Estados Unidos continúan trabajando para asegurarse de que los beneficios económicos de los recursos de Venezuela no sean robados por Maduro y sus amigos”, señaló el consejero de Seguridad Nacional de la entidad estadounidense.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos también decretó sanciones a Pdvsa que implican el bloqueo y congelamiento de los bienes e interesas a nombre de la estatal petrolera y a jurisdicción de EE UU.

Juan Guaidó, presidente interino del país, informó que inició un proceso de toma de control sobre los activos de la nación en el exterior, en que se nombraría una nueva junta directiva de Pvdsa y Cigto.

