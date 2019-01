Jennifer Lopez posó junto a “La Roca” con estos sensuales leggins

enero 28, 2019 - 9:04 am

Definitivamente no existe un día que Jennifer Lopez no enamore a sus seguidores, no importa si lleva maquillaje o si va vestida por un diseñador muy famoso, como sea la cantante siempre deslumbra a todos con su belleza y sensualidad.

Esta semana la cantante ha revelando en Instagram su último reto dietético para ponerse en forma, acompañada por su pareja, Alex Rodríguez. Es por esto que durante los últimos días la sensual cantante no ha dejado de mostrar que tiene un cuerpo escultural.

En esta oportunidad, JLo posó junto al famoso actor Dwayne Johnson, mejor conocido como The Rock (La Roca), en un gimnasio. En la fotografía se puede ver que Jennifer lleva unos leggins muy ajustado que hacen que resalte su mejor atributo: su trasero.

Agencias

Noticia al Día