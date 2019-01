Hoy celebran su cumpleaños Michelle Obama, Steve Harvey y Jim Carrey

enero 17, 2019 - 5:05 am

Michelle LaVaughn Robinson Obama, nacida el 17 de enero de 1964, es una abogada estadounidense, esposa del cuadragésimo cuarto y actual presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y hasta el momento única primera dama afroamericana de su país.



Michelle nació y creció en la zona sur de Chicago y se graduó en las universidades de Princeton y Harvard. Después de completar su formación académica, trabajó en el despacho de abogados Sidley Austin en Chicago, donde conoció a su futuro esposo Barack Obama. Simultáneamente formó parte del gabinete del alcalde de Chicago Richard M. Daley y trabajó en el Centro Médico de la Universidad de Chicago. A lo largo de 2007 y 2008, colaboró en la campaña presidencial de su esposo y pronunció un discurso en la Convención Nacional Demócrata de 2008. Michelle es madre de dos hijas, Natasha y Malia, y hermana de Craig Robinson, el entrenador del equipo masculino de baloncesto de la Universidad Estatal de Oregón.

James Eugene Carrey (Newmarket, Ontario; 17 de enero de 1962), más conocido como Jim Carrey, es un actor, humorista, cantante yescritor canadiense que también cuenta con la nacionalidad estadounidense.

Fue nominado a los Globos de Oro en cuatro ocasiones, ganando en dos. Carrey empezó actuando en directo en 1979, en el club Yuk Yuk’s de Toronto, Ontario. Después de obtener cierto prestigio en 1981, comenzó a trabajar en The Comedy Store de Los Ángeles, donde fue visto por el humorista Rodney Dangerfield, quien inmediatamente firmó con él la apertura de sus giras de actuaciones. Carrey, con mucho interés en el cine y la televisión, desarrolló una amistad cercana con el humorista Damon Wayans, que le consiguió un papel en el exitoso programa de humor In Living Color, en el que interpretó a varios personajes durante la temporada de 1990.

Broderick Stephen “Steve” Harvey (17 de enero de 1957) es un actor y cómediante afroamericano, presentador de televisión, locutor deradio y autor. Ha dirigido distintos programas como el Steve Harvey Morning Show, Steve Harvey (show de conversación) y también Family Feud. Es el autor de Actúa como dama, pero piensa como hombre.

Ha dirigido Showtime at the Apollo, ha protagonizado el programa The Steve Harvey Show, y ha aparecido en The Original Kings of Comedy. Ha sido tres veces ganador de los Premios Daytime Emmy, y ha sido galardonado once veces con el premio NAACP Image Award, en distintas categorías.

