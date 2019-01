Hombre ataca a empleada de McDonald's por una pajilla (pitillo) y ella

View this post on Instagram

#Furia Así se puso este hombre cuando una empleada de @mcdonalds no le entregó un pitillo (así se llama en Venezuela), straw, pajilla, carrizo, popote o sorbeto (depende del país en el que estés). ¡Sí, por un pitillo!. Es un hombre de St. Petersburg aquí en Florida. Se llama Daniel Taylor tomó a la empleada por el cuello de la camisa y la arrastró hacia el mostrador. Pero la mujer no se paralizó ante la agresión y más bien lo golpeó varias veces en la cara. Taylor le dijo a la mujer: ¡Te van a despedir ahora mismo!. La empleada respondió: ¡No, tu vas a ir a la cárcel!. Y en efecto, eso fue lo que ocurrió. Antes de ser detenido y acusado de dos cargos de ofensa criminal, Taylor golpeó en el estómago a otro empleado. Resulta que una nueva ley reza que los clientes deben pedir el "pitillo" en los restaurantes. La mujer se lo comentó y él no le creyó. Lo demás, está en el video . Así es como nos comunicamos ahora en este mundo nuevo. #Violencia . @local10news – FLORIDA MAN ATTACKS – A Florida man was arrested after he attacked a McDonald’s employee when he didn’t get a straw at the restaurant’s condiment bar. ⁣ ⁣ The angry man was unaware that a new law went into effect in St. Petersburg on Jan. 1 that requires customers to specifically request a straw. ⁣ ⁣ The man, Daniel Taylor, became angry and claimed there was no such law before grabbing a female employee by the shirt collar and attempted to drag her over the counter. The woman fought back and struck Taylor numerous times in the face. ⁣ ⁣ Taylor also kicked another employee in the stomach before he was arrested and charged with two counts of battery. . #violence #stpetersburgflorida #mcdonalds #fury #attack