Hijo de Trump es criticado por comparar a inmigrantes con animales

enero 9, 2019 - 5:40 pm

El hijo mayor del presidente Donald Trump pareció comparar a los inmigrantes ilegales con animales peligrosos, según sus últimos comentarios controvertidos realizados en redes sociales sobre las personas que “desesperadamente” buscan ingresar a los Estados Unidos.

“¿Sabes por qué puedes disfrutar un día en el zoológico? Porque los muros funcionan”, escribió Donald Trump Jr. en una publicación en Twitter.

Los comentarios surgen luego de que su padre ha redoblado su promesa de construir un muro en la frontera con México, en medio de un conflicto con el Congreso que lleva al “shutdown”, un cierre parcial del gobierno federal en Estados Unidos.

El propio presidente ha descrito a algunos inmigrantes en términos similares, y dijo en mayo del año pasado que: “No creerías lo malas que son estas personas, éstas no son personas, éstos son animales”.

La publicación de Instagram de Trump Jr -que previamente había generado la polémica por comparar a los refugiados sirios con un bollón de caramelos coloridos Skittles potencialmente letales-, generó críticas en las redes sociales.

“Esto es racismo con esteroides”, escribió por ejemplo un usuario en la red Twitter, mientras que otro tuiteaba: “El único animal de zoológico es el propio Junior”.

Immigrants as caged animals, from the First Son pic.twitter.com/nsAJRASvnM

— Emily Jane Fox (@emilyjanefox) January 9, 2019