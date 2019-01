Hermano de zulianos que murieron con Oscar Pérez irrumpió en cabildo abierto

enero 17, 2019 - 9:06 pm

Jorge Lugo, hermano de Jairo y Abraham Lugo, zulianos que murieron el 15 de enero del 2018 junto a Oscar Pérez, interrumpió el acto del cabildo abierto que la oposición realizó en Maracaibo, se subió a la plataforma e irrumpió con ímpetu en el acto, tomando el derecho de palabra.

El joven insistió en hablar, motivo por el cual al diputado de la AN, Juan Pablo Guanipa, no le quedó que identificarlo como el hermano de los fallecidos y darle el micrófono.

“No me querían dejar hablar. Aquí no se trata de diputados, sino de nuestros derechos. La fuerza está en ustedes. La vida no es vida, si no hay libertad”, dijo el hombre en la actividad, realizada en el sector Santa Lucía de Maracaibo y que se mostró colmada por zulianos que declararon al presidente Nicolás Maduro como un “usurpador”. Exigieron libertad para Venezuela.

Noticia al Día