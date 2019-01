Harold Ramírez conquistó el título de bateo de la LVBP

enero 2, 2019 - 2:25 pm

Harold Ramírez culminó la temporada regular 2018-2019, con un impresionante promedio al bate de .381 que le permitió llevarse el título de bateo en su primera campaña en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional.

“Estoy muy emocionado”, dijo el jardinero colombiano vía telefónica desde su casa. “Esto es una bendición de Dios”.

El oriundo de Cartagena se convirtió en el jugador número 21 en la historia de los Leones del Caracas con un campeonato de bateo en la LVBP. El toletero derecho fue escoltado por Franklin Barreto (.352) y el también caraquista Harold Castro (.343).

“Me sentía súper cómodo en el home y gracias a Dios las cosas me salieron excelente”, agregó. “Cuando me uní al Caracas no estaba pensando en eso, pero cuando me vi de primero sólo quería más y más hits para poder ganar el título de bateo nuevamente”, señaló en referencia a la corona de bateo que se llevó en 2018 en la Liga del Este, mientras jugaba para el New Hampshire, filial de los Azulejos de Toronto en Dobla A.

A pesar de que el foráneo tuvo que despedirse del Universitario a inicios de diciembre, luego de firmar un contrato de Ligas Menores con los Marlins de Miami, Ramírez ya había consumido 160 turnos al bate, cifra que superaba el número de turnos legales necesarios para optar por el liderato de average.

Ramírez fue una de las piezas fundamentales de la ofensiva capitalina y un pilar en la parte alta de la alineación del manager Mike Rojas. El jardinero, de 24 años de edad, vivió buenos momentos con el madero, gracias a haber ligado dos rachas de siete compromisos consecutivos con imparables durante la zafra.

El guardabosques demostró toda su calidad con el madero al dejar un registro ofensivo de 61 hits, entre ellos 12 dobles, dos triples, cuatro cuadrangulares, mientras que anotaba 28 veces y remolcaba 31 carreras.

“Este año es el primero que gano títulos de bateo como profesional, pero ahora eso ya pasó y vamos con todo en la postemporada en busca del campeonato para el equipo”, concluyó el jardinero que tenía previsto regresar al país el 1° de enero.

Prensa LVBP