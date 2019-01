Gustavo Dudamel develará su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood el próximo 22 de enero

enero 9, 2019 - 9:16 am

Ya sabíamos que el director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel recibiría su estrella en el paseo de la fama de Hollywood. Sin embargo, no se sabía a ciencia cierta cuando sería el momento en que el barquisimetano sería homenajeado con tan importante galardón.

Los Angeles Philharmonic maestro Gustavo Dudamel to be honored with star on the Hollywood Walk of fame on Jan. 22 | @wofstargirl pic.twitter.com/U2h3had5FC

— Variety (@Variety) 8 de enero de 2019