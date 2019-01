Guanipa: “Hoy se concreta en Venezuela el acto más vil de traición a la patria”

enero 10, 2019 - 12:01 pm

Juan Pablo Guanipa, dirigente de Primero Justicia (PJ) afirmó que hoy se concreta en Venezuela “el acto más vil de traición a la patria”, esto haciendo referencia a la juramentación de Nicolás Maduro ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en Caracas.

En rueda de prensa, desde el rectorado de La Universidad del Zulia (LUZ) aseguró que “Nicolás Maduro quiere mantenerse en el poder sin contar con el respaldo del pueblo venezolano”, razón por la cual resaltó que harán cumplir el artículo 333 de la Constitución para rescatar el orden constitucional a través de acciones que se tomarán en la Asamblea Nacional.

Además acotó que los sectores que adversan al gobierno no son traidores a la patria. “Maduro si es un traidor a la patria porque asume hoy un cargo para el que no fue elegido y porque no tiene la legitimidad de apoyo del pueblo, nosotros vamos a dar la vida si es necesario hasta que él salga de la presidencia de la República y podamos iniciar el rescate de nuestro país”, apuntó.

Por otro lado, informó que en el Parlamento venezolano se instaló una comisión que discutirá tres proyectos de ley de transición “para la recuperación de la democracia”, dijo.

Guanipa también se pronunció sobre la propuesta de la Asamblea Nacional (ANC) de disolver el Parlamento Nacional, a su juicio es una amanezca que hace una constituyente que no tiene sentido y que no fue convocada ni elegida por el pueblo de Venezuela por lo que consideró que es indigna e ilegítima.

Foto: Xiomara Solano

Noticia al Día