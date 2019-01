Guaidó dice que no se irá del país: “Estoy confiando en el pueblo”

enero 30, 2019 - 3:31 pm

El presidente de la Asamblea Nacional y quien se juramentó como mandatario (E) de Venezuela, Juan Guaidó, descartó este miércoles huir del país ante las medidas cautelares que impuso el Tribunal Supremo de Justicia en su contra.

“Nosotros no nos vamos a ir del país. Lo que queremos precisamente es que la gente regrese. Me preocupa es que la gente regrese a Venezuela, una prohibición de salida no preocupa absolutamente a nadie”, expresó en declaraciones a medios de comunicación en medio de las protestas en la UCV.

“Yo no me quiero ir, quiero que regresen. Esa es una orden de un funcionario que usurpa un cargo en Fiscalía, aquí seguimos ejerciendo funciones y el derecho a la protesta”, insistió.

“Yo me siento seguro porque estoy confiando en el pueblo”, agregó.

Asimismo, volvió a llamar a la Fanb a no continuar con la represión de manifestantes. “Volvemos a llamar a los soldados de la patria, no disparen en contra de un pueblo que protesta también por su familia. Es una orden. Ya basta de que encarcelen y torturen”, exigió.

En tal sentido, anunció que el viernes habrá una rueda de prensa técnica con las ONG y la comisión de de la AN para hablar del ingreso de la ayuda humanitaria. “Estamos intentando que llegue lo más pronto posible la ayuda para los pacientes renales”, sumó.

También extendió la invitación a la comisionada por los DDHH de la ONU, Michell Bachelet, a visitar el país y ver la realidad de la crítica situación.

“Pensaron que hoy el pueblo de Venezuela se iba a asustar, que generarían miedo, pero hoy estamos en la calle y volveremos el sábado”, remató.

Sumarium