Gobierno nacional propone a la oposición acuerdo de gobernabilidad

enero 14, 2019 - 3:37 pm

El presidente de la República, Nicolás Maduro, planteó planteo a los sectores “serios de la oposición que nos sentemos a hacer un acuerdo de gobernabilidad, paz, desarrollo. Quiero diálogo para un acuerdo de paz”.

“Creo en el dialogo no creo en la intolerancia ideológica, los que basan sus discursos en la intolerancia van de derrota en derrota”, aseguró Maduro.

Preguntó el mandatario nacional, “a la oposición en todas sus subdivisiones ¿Qué han hecho y dónde están? ¿Qué hemos hecho nosotros y dónde estamos? (…) Ellos están mas divididos que nunca llamando a una intervención extranjera, repitiendo consignas agotadas. No son alternativa para el país. (…) La oposición no tiene líder, no tiene liderazgo, no tienen propuesta”, sentenció.

Asimismo, analizó “¿Han logrado sus objetivos en 20 años? (…) Aquí estamos nosotros más unidos que nunca social y culturalmente, enfrentando dificultades en unión-cívico militar, preparados para lo que sea cuando sea y donde sea”.

