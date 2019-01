Gobierno aspira alcanzar 2 mil jóvenes a través de la misión Chamba

enero 26, 2019 - 6:46 pm

El presidente Nicolás Maduro participó este sábado en una actividad con integrantes de la Gran Misión Chamba Juvenil, desde el Parque Ezequiel Zamora, en El Calvario, donde señaló que la meta es alcanzar a 2 mil con este programa gubernamental.

Durante la jornada, a través de un pase televisivo, se inauguró el edificio donde funcionará el Instituto Nacional del Poder Popular de la Juventud; la incubadora de proyectos (Innova) y el Banco Digital de la Juventud.

Asimismo la viceministra de la juventud productiva y trabajadora Vanesa Montero detalló que en la misma sede los jóvenes contarán con la Incubadora de proyectos INNOVA donde se gestarán las ideas y proyectos de los jóvenes facilitando su materialización.

El Plan Chamba Juvenil es una misión que desde su puesta en marcha en junio de 2017, ha tenido como objetivo principal incorporar a la población más joven en las distintas áreas que conforman el sistema económico y productivo.

“No debe haber un joven fuera del sistema escolar de la nación, no debe haber un niño y no debe haber un sólo joven fuera de su liceo y no debe haber un joven fuera del sistema educativo y laboral”, fueron las palabras que destacó el Jefe de Estado durante el lanzamiento de la Chamba Juvenil.

“Llamo a la juventud a seguirse incorporando en proyectos productivos agrourbanos”, instó Maduro.

Prensa Presidencial