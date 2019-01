Ganadora del Sambil Model 2018 firmó con Canal i

enero 14, 2019 - 3:33 pm

Maite García, ganadora de la pasada edición del concurso Sambil Model, se unió al staff de talentos de la planta televisiva Canal i.

Esta noticia se dio a conocer a raíz de una fotografía que publicó la cuenta oficial en Instagram del canal de TV en la que aparece García estampando su rúbrica en el contrato.

“En Canal i estamos felices de darle la bienvenida a la talentosa Maite García, quien se integra al staff de artistas de esta gran familia. Estamos encantados de recibirte”, fue el escrito que acompañó a la citada imagen.

Vale mencionar que, hasta los momentos se desconoce cuál será el papel que jugará la modelo, pues en la información publicada no se reseña si pasará a formar parte de alguno de los programas que ya están en pantallas o si será la encargada de un nuevo proyecto en el horno.

Lo que verdaderamente llama la atención es que la criolla no ha publicado en sus redes sociales ningún post en referencia a esta alianza.

En contexto, García se alzó el pasado 30 de noviembre de 2018 como la máxima ganadora del certamen Sambil Model, además de arrasar con las premiaciones especiales: Mejor Pasarela, Chica Sun Channel, Chica It’s Posible y Chica integral.

“Mi experiencia fue gratificante, no tengo palabras, esto tiene demasiados calificativos. Me esforcé por cada una de esas bandas, hice el trabajo así que me las merezco. Me llevo muchísimas amistades, quizás si hubo muchos ciertos roces de convivencia, pero es normal, hoy todas nos amamos y dimos un gran show”, expresó tras su triunfo.

Maite no es la única figura pública que se une a este canal, pues también se dio a conocer el ingreso de Alexandra Sanabria, Miss Turismo Venezuela 2018.

Ronda

Noticia al Día