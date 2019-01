FMI proyectó intensificación de la hiperinflación venezolana en 2019

enero 25, 2019 - 11:16 am

La hiperinflación y la migración venezolana se intensificarán durante el año 2019, aseguró el Fondo Monetario Internacional (FMI), sin precisar proyecciones sobre el país en su actualización para América Latina y el Caribe, presentada este viernes en Washington.

“Decidimos todavía no revisar los pronósticos de Venezuela, como no lo hacemos para muchos países, por la incertidumbre a la que nos hemos visto sujetos con respecto a la falta de información y diálogo en relación con las políticas macro. No hay nada que nos haga pensar que la situación va a ser diferente”, dijo Alejandro Werner, director del Departamento para el Hemisferio Occidental del Fondo en una rueda de prensa transmitida en línea.

Werner ratificó que se estima que la tasa de inflación concluya en 10.000.000% en 2019, como se proyectó en octubre.

Por otro lado, señaló que “si la economía en 2018 se contrajo 18%, no vemos nada que nos permita predecir una contracción menor, vamos seguir viendo dos dígitos (de caída del PIB). Con esto la economía venezolana hoy es menos de la mitad de lo que era en 2013 y esa es una de las razones por las que vemos temas como la crisis migratoria más grande que hemos visto en los años recientes”.

El FMI publica este viernes su actualización de las proyecciones para las principales economías de América Latina y el Caribe, donde se atribuye la caída del PIB venezolano al “desplome de la producción de petróleo y el deterioro de las condiciones del sector no petrolero”.

“La evolución de los acontecimientos políticos agrega otro nivel de incertidumbre a las perspectivas del país”, agrega el documento.

En cuanto a Suramérica, el Fondo estima que crecerá 2,2% (excluyendo a Venezuela) o 1,8% (incluyendo a Venezuela). Proyectan que Brasil se expanda 2,5%, Perú 3,8%, Colombia 3,3%, Chile 3,4% y para Argentina calculan una caída de 1,7%.

“El debilitamiento de la economía mundial y el aumento de la incertidumbre política contribuyen a que se esté moderando el impulso del crecimiento en América Latina. A nivel general, se espera que la región crezca 2% en 2019 y 2,5% en 2020: tasas muy inferiores a las de sus pares de otras regiones”, indica el documento que además señala que si se excluye a Venezuela el alza del PIB será de 2,3% y 2,7% para este año y el próximo, respectivamente.

