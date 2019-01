Fedeagro prevé bajos niveles de producción para 2019

enero 16, 2019 - 8:11 pm

El presidente de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios, Fedeagro, Aquiles Hopkins, denunció la pérdida de sembradíos a causa de que el gobierno “no ha generado las condiciones de financiamiento para el sector privado” con el objetivo de cumplir con los niveles de producción de este año.

“El ciclo norte verano prácticamente se perdió, prácticamente no hay arroz sembrado, no se sembró ni una hectárea de girasol, no hubo fertilizantes ni agroquímicos para esa siembra”, manifestó con preocupación.

En entrevista a Vanessa Davies, en el programa Por donde Vamos de Unión Radio, Hopkins, comentó que los índices de producción del sector agropecuario cayeron “drásticamente”. “El sector agropecuario está produciendo 20 % de lo que producía”, aseguró.

Asimismo, exhortó a las instituciones del gobierno nacional a controlar la hiperinflación, para así normalizar y regular los precios de los productos en el mercado.

Unión Radio