Farruko llora al enterarse de que le cancelan concierto (+VIDEO)

enero 9, 2019 - 10:59 am

Farruko decide arremeter contra las autoridades puertorriqueñas que no le permitieron llevar a cabo un concierto gratuito en la “Isla del encanto”.

Durante un en vivo en su perfil de Instagram el cantante boricua se pronunció para expresar su posición ante la suspensión del evento dedicado a sus paisanos, y de la impotencia rompió en llanto.

“Me están atacando sin yo hacer un carajo, sin yo hacer nada malo. Y me nace, de verdad le pido disculpas por el contenido, por el lenguaje… pero esto está cabrón. Nos estamos matando. Yo no me siento seguro aquí, mi familia no se siente segura, la gente no se siente segura, la gente tiene miedo de salir a la calle”, fueron algunas de las palabras del artista puertorriqueño.

“Como es que anuncien que tenemos que ir con una chaqueta antibalas, que es eso vamos es a disfrutar en familia y que el mismo gobierno por la politiquería, por la mierda, por los protocolos te metan el pie. Aquí yo no me estoy buscando un peso“, continuó.

Además aseguró que está tratando de ir por el camino del bien, pero los entes de seguridad en su país natal le dan la espalda.

“Estoy tratando de hacer las cosas bien, pero los mismos míos me dan la espalda. Trato de meter mano y me ponen las piedras… me da sentimiento y tengo mucha frustración”, expresó.

El concierto estaba pautado para este miércoles, en el estacionamiento del centro comercial Santa Rosa Mall, a partir de las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche.

Con información de Ronda

