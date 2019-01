Famosos que celebran hoy su cumpleaños: La actriz Victoria Principal, el actor Melb Gibson y el músico francés Thomas Bangalter

enero 3, 2019 - 5:00 am

Victoria Principal celebra hoy su 69 cumpleaños. Como atestiguan los numerosos homenajes en línea, es una de las actrices más aclamadas de su generación.

Victoria Principal, la popular actriz y empresaria siempre ha querido mantener una parte de sí misma oculta. A los 68 años, sigue siendo una mujer con muchas facetas.

Nacida en Fukuoka el 3 de enero de 1950, su carrera abarca una esfera de muchas épocas y gustos diferentes en la historia estadounidense. Principal no es solo una gran actriz, es una inspiración, un icono y una persona encantadora. En este momento de su carrera, parece que hay pocas cosas que Victoria no haya hecho.

Mel Columcille Gerard Gibson AO (Peekskill, Nueva York; 3 de enero de 1956) es un actor, director y productor de cine estadounidense nacionalizado irlandés.

Abanderado de la mejor generación del cine australiano y tras lograr la fama en Hollywood con las series de películas Mad Max y Lethal Weapon, Gibson se embarcó en dirigir y actuar en la película ganadora de cinco Premios de la Academia Braveheart, incluyendo mejor película y mejor dirección. La dirección de Gibson en esta película le convirtió en el sexto actor-director ganador del Óscar como mejor director.1 En 2004, dirigió y produjo La Pasión de Cristo, película que logró recaudar más de 600 millones de dólares,2 y que relataba las últimas horas de la vida de Jesucristo.

Thomas Bangalter, uno de los más interesantes músicos franceses de los últimos años, productor y parte del dúo electrónico más popular del mundo, Daft Punk.

Nacido en París e hijo de Daniel Vangarde, famoso compositor y productor francés, Thomas Bangalter se adentró en el mundo de la música desde muy pequeño, comenzando a tocar el piano a la edad de seis años.

Tras conocer a Guy-Manuel de Homem-Christo en la escuela Lycée Carnot, formaron la banda de indie Darlin’ al lado de Laurent Brancowitz, quien después sería guitarrista de Phoenix. Tras una mala reseña de este proyecto, en donde los calificaban como “a daft punky trash”, Bangalter y Homem-Christo, crearon Daft Punk.

Fuera de Daft Punk, Bangalter lanzó su música como solista en 1995 y 1998 con los discos “Trax On Da Rocks” y “Trax On Da Rock Vol. 2”.

En 1998 formó Stardust, al lado de Alan Braxe y Benjamin Diamond, grupo recordado por el éxito ‘Music Sounds Better With You’ y formó parte del dúo Together en el 2000, al lado de DJ Falcon.

También ha compuesto música para cine, donde destaca el soundtrack para la cinta francesa “Irréversible”.

