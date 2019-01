Estudiantes de oposición acompañaron el "pancartazo" este 30E: "Vinimos a decir ya basta"

enero 30, 2019 - 4:11 pm

El Movimiento Estudiantil Zuliano se concentró este miércoles en la avenida Bella Vista con calle 72 para sumarte al “pancartazo” convocado por el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó.

José Barboza, miembro del Movimiento Estudiantil comentó que “hoy los estudiantes, jóvenes y sociedad civil vinimos hasta aquí para decir ya basta, que no aguantamos más y nos vamos a mantener en la calle hasta lograr la libertad de Venezuela”, sentenció.

Por su parte, el también miembro de la juventud de Un Nuevo Tiempo expresó que para la concentración del sábado “el Movimiento Estudiantil conjuntamente con todos los sectores de la juventud zuliana nos estamos organizando. El sábado al igual que hoy seguiremos la ruta, no solo por medio de la agenda que lleva la AN, sino que nosotros día a día salimos a las comunidades para asambleas ciudadanas. Nos reunimos en distintas universidades, para decirle a los jóvenes que no vamos a descansar hasta lograr la libertad de Venezuela. Los estudiantes vamos a morir de pie”, afirmó Barboza.

Finalmente, agregó: “Estamos esperando las discusiones en conjunto de los diputados y el Frente Amplio para decidir en qué punto nos vamos a concentrar el fin de semana”.

Fotos: Mysol Fuentes

