Estos son los países que decidieron no asistir a la toma de posesión de

Maduro tomará posesión este jueves para un segundo mandato como presidente de Venezuela tras su cuestionada victoria en las elecciones presidenciales celebradas el pasado 20 de mayo, en las que, según resultados oficiales, ganó con un 67 por ciento (más de seis millones de votos).

Ante una cuestionada juramentación, varias naciones han decidido no asistir al evento, mostrando su rechazo a lo que sería “un hecho ilegítimo”, según declaraciones oficiales de representantes de algunas naciones.

Portugal no enviará representación oficial a la toma de posesión de Nicolás Maduro, quien asumirá este jueves el que será su segundo mandato presidencial en Venezuela tras unas elecciones tachadas de ilegítimas por la Unión Europea.

“No estaremos representados a nivel político en la toma de posesión del presidente Nicolás Maduro”, confirmó el martes el ministro de Negocios Extranjeros portugués, Augusto Santos Silva, ha informado el diario digital ‘Observador’.

España

El Gobierno español ha confirmado este mismo miércoles que no enviará representación oficial a la toma de posesión de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, según han indicado fuentes de Moncloa.

Los Veintiocho acordaron ‘a priori’ en diciembre que no enviarían representación a la toma de posesión del presidente venezolano si la ceremonia de investidura se celebraba en la Asamblea Constituyente, que el bloque europeo no ha reconocido, o “por debajo de embajador” si era en otro lugar, según han explicado fuentes europeas.

“Nadie” de los Veintiocho se planteaba acudir “a principios de esta semana” a la toma de Maduro, han explicado fuentes conocedoras de los contactos entre capitales, que han insistido en que “los contactos continúan” entre países, pero han dado por hecho en todo caso que “la mayoría” no enviará representación.

Toma de posesión

El presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, ha denunciado este mismo miércoles que este mandato presidencial “es ilegítimo” y ha informado al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela que la Eurocámara no reconocerá a su régimen.

El ministro de Exteriores de España, Josep Borrell, aseguró en diciembre en Bruselas que a partir del 10 de enero “cambia la legitimidad del presidente Maduro” en Venezuela tras las elecciones presidenciales que para la Unión “no cumplían los estándares” para ser “justas y libres”, aunque dejó claro que la suspensión de relaciones con Venezuela “no es algo que se haya planteado en la Unión Europea”.

El servicio diplomático europeo trató de zanjar este miércoles la cuestión de si en la Unión Europea reconocerán o no al Gobierno de Maduro. “La cuestión no va de reconocimiento, dado que la Unión Europea, los estados miembros de la UE, no reconocen a Gobiernos, sólo a países”, subrayó la portavoz del servicio diplomático europeo, Maja Kocijancic, que recordó que “la UE considera que las elecciones presidenciales (en las que se impuso Maduro) no fueron libres ni creíbles” y reclamó “nuevas elecciones que sean libres y justas”.

“Se cuestiona su legitimidad, pero no se dice directamente”, ha explicado una fuente diplomática europea.

Ofensiva regional

El Grupo de Lima emitió el viernes una declaración en la que pide a Maduro que no tome posesión para un segundo mandato y transfiera de “forma provisional” el Poder Ejecutivo a la Asamblea Nacional, controlada por la oposición desde las elecciones parlamentarias de 2015, “hasta que se realicen nuevas elecciones presidenciales democráticas”.

Los firmantes, al igual que la oposición y gran parte de la comunidad internacional, no reconocen las elecciones presidenciales del 20 de mayo porque creen que no cumplieron los estándares democráticos, por lo que tampoco reconocerán a Maduro como presidente venezolano a partir del 10 de enero, cuando expira su primer mandato y empezaría el segundo.

Si Maduro sigue adelante con la investidura presidencial, han avanzado que revisarán “el estado o nivel de sus relaciones diplomáticas con Venezuela, en función del restablecimiento de la democracia y el orden constitucional en ese país y de la necesidad de proteger a sus nacionales e intereses”.

Colombia prohibirá la entrada de Maduro y otros altos cargos de su Ejecutivo, mientras que Perú también ha asegurado que vetará la entrada de altos funcionarios venezolanos.

Costa Rica y Panamá tampoco asistirán

El Gobierno de Costa Rica confirmó hoy que no enviará representación a la toma de posesión para un nuevo periodo del presidente venezolano, Nicolás Maduro, decisión apegada al acuerdo del Grupo de Lima que no reconoce la legitimidad del mandato.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores confirma que Costa Rica no participará, mañana, de los actos de toma de posesión de Nicolás Maduro, en correspondencia con la determinación conjunta de los países del Grupo de Lima”, indicó este miércoles un comunicado oficial.

La Cancillería costarricense también indicó que recibió una nota remitida por el Gobierno de Venezuela que se refiere a la Declaración del Grupo de Lima del pasado 4 de enero, y señaló que “oportunamente se dará respuesta”.

“De momento, Costa Rica mantiene consultas con los países del Grupo de Lima. La Declaración del Grupo de Lima no reconoce la legitimidad del nuevo periodo del régimen de Nicolás Maduro”, señala el comunicado oficial.

Por su parte, el Gobierno de Panamá no enviará una representación a la investidura este jueves de Nicolás Maduro para un segundo mandato presidencial y analiza una nota de protesta enviada por Venezuela por su posición como parte del Grupo de Lima, confirmó hoy una portavoz oficial.

Panamá forma parte del llamado Grupo de Lima y en el marco de esa instancia “se está analizando” una nota de protesta de Venezuela referida a la posición del grupo, que no reconoce la reelección de Maduro, añadió la fuente.

Ecuador no enviará representación

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, anunció que su Gobierno tampoco enviará representación para la toma de posesión de Maduro.

“La protección internacional de los derechos humanos es una obligación legal y ética, no es una intervención en asuntos internos de otros países”, dijo Moreno en una alocución, justificando la medida.

“Hemos decidido como Gobierno no enviar delegación oficial para el evento de asunción del mando el 10 de enero”, agregó.

🇪🇨🇻🇪 ATENCIÓN: El Presidente @Lenin anuncia que Ecuador tampoco enviará representante a la toma de posesión de Maduro. "La protección internacional de los DDHH es una obligación legal y ética, no es una intervención", asegura. #9Ene pic.twitter.com/cmw9AnsB8P — Gabriel Bastidas (@Gbastidas) January 10, 2019

