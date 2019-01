Estos son los mejores esposos del zodiaco

enero 18, 2019 - 10:12 am

Encontrar al hombre ideal para casarte puede ser como buscar una aguja en un pajar, ya que nunca terminas de conocer bien a una persona. Por eso te decimos quiénes son los mejores esposos del zodiaco, ¿tu pareja está en la lista?

Leo

A los hombres Leo les encanta ser el centro de atención. Les gusta que todo siga su camino, y tienden a preocuparse más por ellos mismos que por su pareja.

Pero no pienses mal, pues aunque son un poco egocéntricos, tienen confianza y son fuertes, y pueden hacer cualquier cosa que se propongan por la mujer que aman. Además, son carismáticos por naturaleza y contagian de energía y pasión a sus esposas.

Acuario

Los hombres de este signo del zodiaco suelen disfrutar de su tiempo a solas y no es que no disfruten pasar tiempo con su esposa, sino que necesitan estar solos para reactivarse.

Estar con otras personas todo el tiempo puede cansarlos, y si bien se divertirán en el momento, una vez que todo haya terminado, necesitarán tiempo para recuperarse. Ellos son románticos, sensibles y misteriosos, y por eso son de los mejores esposos del zodiaco.

Escorpio

Los hombres Escorpio pueden ser celosos y desconfiados, pero la honestidad para ellos significa todo. Siempre te dirán la verdad, incluso si duele. Además, son los más apasionados del zodiaco y siempre tendrán mucho amor para compartir con su amada.

Géminis

Sí, los Géminis son indecisos, y al casarse no podrán decidir si desean vivir en un apartamento o en una casa, y si lo hacen no podrán decidir sobre los muebles para llenarlo.

No están seguros de si quieren tener dos o tres hijos y ni siquiera están seguros si quieren tener una mascota. No pueden decidirse y presionarlos no ayuda.

Por eso, siempre piden la opinión de su esposa y la toman en cuenta para todo. Por esta razón hacen un buen equipo con la mujer que acepte su manera de ser.

Sagitario

¿Por qué los Sagitario son de los mejores esposos del zodiaco? Como cualquier persona, si su pareja los hace sentir sofocados, huirán. Ellos no quieren sentir que su vida tiene límites. Les gusta explorar y descubrir todo lo que este mundo tiene para ofrecer, y quieren que su esposa, los motive y esté a su lado por mucho tiempo.

