“Estamos con la región para exigir la restauración de la democracia” en Venezuela

enero 5, 2019 - 7:17 pm

El secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, señaló este sábado que Estados Unidos aplaudió al Grupo de Lima “por defender la democracia en Venezuela“.

Asimismo, indicó a través de su cuenta en la red social Twitter que “las elecciones en Venezuela fueron defectuosas, desleales e injustas“.

“Estamos con la región para exigir la restauración de la democracia y las libertades fundamentales“, acotó el político norteamericano.

el grupo conformado por algunos países latinoamericanos instaron a Maduro a entregar el poder a la Asamblea Nacional (AN).

The U.S. applauds the #LimaGroup for standing up for democracy in #Venezuela and denouncing #Maduro‘s upcoming sham inauguration. The elections in Venezuela were flawed, unfree, and unfair. We stand with the region to demand the restoration of democracy and fundamental freedoms.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) 5 de enero de 2019