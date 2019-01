Esta es la Ley de Amnistía que brindará beneficios a militares

enero 14, 2019 - 6:29 pm

La Asamblea Nacional discutirá este 15 de enero un proyecto de ley de garantías a militares y funcionarios que colaboren con un proceso de transición

Tal como retumbó en los oídos de los venezolanos durante la campaña electoral- de los ahora diputados de la Asamblea Nacional-antes de las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre del 2015, la Ley de Amnistía vuelve a retomar fuerza, esta vez enfocada en ofrecer una base de garantías jurídicas a los militares y funcionarios policiales que se impongan al Gobierno de Nicolás Maduro y se inicie un proceso de transición en Venezuela.

El documento de 17 páginas lleva por título ley que “rige la transición a la democracia” e incluye un artículo en el que se acuerda una amnistía para presos políticos y además crearía “incentivos jurídicos” para que funcionarios “civiles y militares” participen en el proceso “de restablecimiento del orden constitucional”.

La amnistía y las bases de la transición que votaría la Asamblea en las próximas semanas fue anunciada el viernes por el recién designado presidente del Parlamento, Juan Guaidó, ante unas 2 mil personas, diputados y representantes de la sociedad civil, en un acto público en Caracas, según lo publicado por Reuters.

Luego de su detención por efectivos del Sebin-de aproximadamente una hora-que luego el Gobierno aseveró se trataba de protección al ahora presidente de la Asamblea Nacional y que terminó con la destitución de los mismos, Guaidó aseveró durante un Cabildo abierto en Vargas, que ofreció a los funcionarios del Sebin apegarse a ese decreto.

“Quiero mandar un mensaje a esos funcionarios, Sebin, Policía, Fuerzas Armadas, yo sé que ustedes no quieren esto. Tanto no lo quieren que estoy aquí. Yo les hablé de amnistía, de perdón, de reconciliación, de futuro a esos funcionarios (…) Esa paz, esa amnistía es la que no ofrece Maduro, Maduro no protege a nadie, que lo diga Rodríguez Torres, lo que sí protege es la Ley de Amnistía, el Estado de derecho” dijo Guaidó en su llamado a los militares de Venezuela, según el mismo portal.

El audio de Leopoldo López y el alcance de la Ley de Amnistía

Posteriormente a los hechos con relación a la detención y liberación de Juan Guaidó y con estrecha relación al tema de la Ley de Amnistía sacudió al país y no es otra que un audio del dirigente Leopoldo López quien estimó los alcances de esta ley con un ligero análisis tras los hechos con Guiadó y señaló que es importante que se fortalezca el mensaje sobre la Ley de Amnistía.

“Guaidó habló de la amnistía y, entonces, los funcionarios se quitaron las capuchas, cambiaron su actitud agresiva y comenzaron a hacerle preguntas. Algo muy relevante es que le preguntaron si lo que está ocurriendo es constitucional y él les explicó el fundamento constitucional de lo que se está haciendo y tomaron la decisión de liberarlo. A mí me parece que es muy importante esto que ocurrió porque muestra un quiebre interno, muestra como hay mucha fragilidad en la cadena de mando”, aseguró a través de un audio Leopoldo López.

El llamado de Julio Borges

El expresidente de la Asamblea Nacional Julio Borges y llamó 13 de enero a los militares venezolanos a ponerse del lado del “progreso y de la democracia”. Borges, además, insistió en la propuesta de aprobar una Ley de Amnistía para militares presos.

“Nosotros vamos a hacer en los próximos días un decreto de Amnistía para los militares presos. Para los militares que quieren una Venezuela distinta: todo el apoyo del pueblo venezolano”, destacó en un video que posteó en su red social Twitter para manifestar su posición sobre la detención temporal y liberación del actual presidente del Parlamento, Juan Guaidó.

Mi mensaje a @jguaido y a los militares de la Fuerza Armada de Venezuela. pic.twitter.com/O8Vn1JSOgE — Julio Borges (@JulioBorges) 13 de enero de 2019

Antecedentes de una amnistía

Vale recordar que el 29 de marzo del 2016 luego de más de siete horas de debate, la mayoría parlamentaria aprobó el proyecto de Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional.

El presidente de ese entonces de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, informó que el texto legal sería enviado al primer mandatario, Nicolás Maduro, para su respectiva promulgación, tal como dicta la Constitución Bolivariana de Venezuela.

La Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional estaba integrada por 22 artículos. Fue medida dirigida a corregir o descartar un hecho delictivo impidiendo al Poder Judicial, Administrativo y al Poder Público intervenir, extinguiendo todos los efectos de las investigaciones que se hayan realizado. Esta ley se aplica a determinados hechos o sucesos. No son indultos, ya que los mismos se refieren a personas en concreto. Los motivos del indulto son humanitarios, los de Amnistía son de carácter político y están vinculados a la necesidad del cese de los actos de persecución por motivos políticos, tal como lo reseña El Nacional.

Luego, el 11 de abril de 2016, la Ley de Amnistía aprobada por la Asamblea Nacional fue declarada inconstitucional por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

La amnistía de Chávez

Esta ley ha sido empleada en distintos momentos de la realidad política venezolana. Dos leyes de amnistía proclamó el difunto presidente Hugo Chávez. La primera fue aprobada en Gaceta Oficial No. 36.934 del 17 de abril de 2000 para exonerar a los militares de 1992, y la segunda se hizo en 2007, en el Decreto titulado Rango, Valor y Fuerza de Ley de Amnistía y su objetivo fue eximir de culpa a los que atentaron contra su gobierno en abril de 2002, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 5870.

Luis Fernando Herrera

Noticia al Día