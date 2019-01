¡Escalofriante! Este fue el audio que envió Emiliano Sala a sus amigos mientras viajaba en el avión (+Audio)

enero 23, 2019 - 3:58 pm

El jugador argentino Emiliano Sala, quien desapareció la noche del lunes cuando viajaba desde Nantes (Francia) hacia Cardiff (Galés) en una avioneta modelo Piper PA-46-310P Malibu, envió un escalofriante audio a un grupo de amigos momentos antes de lo ocurrido.

En dicho mensaje de voz, se podía notar el miedo y la angustia que sentía el futbolista mientras hablaba: “Hermanitos, ¿cómo andan? Loquitos, locos. Hermano, estoy muerto. Estuve aquí en Nantes haciendo cosas, cosas, cosas, cosas, cosas… y no termina nunca. Así que nada, muchachos. Estoy aquí arriba del avión que parece que se está por caer a pedazos. Y me estoy yendo para Cardiff que mañana sí arrancamos, por la tarde arrancamos a entrenar, muchachos, en el nuevo equipo, a ver qué pasa. ¿Cómo andan ustedes hermanitos, todo bien? Si en una hora y media no tienen novedades mías, no sé si van a mandar a alguien a buscarme porque no me van a encontrar, pero ya saben… ¡Papá! Qué miedo que tengo”, concluye Sala en el audio.



Agencias

