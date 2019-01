Equipos de rescate españoles hacen esfuerzos por salvar a niño

enero 15, 2019 - 9:41 pm

El pasado domingo, la familia de Julen fue de paseo a la finca de unos familiares en la población de Totalán, en Málaga. Mientras paseaban por el campo, el pequeño, de dos años, jugaba con un amigo cuando, según la declaración del padre y de su tío, cayó en un pozo de 110 metros de profundidad y 25 centímetros de diámetro. El agujero había sido realizado para buscar agua en la zona.

Eran las 14:00 horas y comenzó la angustiosa contrarreloj para rescatar al niño. Más de un centenar de personas llevan trabajando tres días sin descanso para buscar alternativas y tratar de salvar la vida del menor.

Primero se introdujo una cámara, que detectó una bolsa de chucherías que llevaba el niño y un vaso de plástico. Pero a los 80 metros se localizó un tapón de arena.

De momento, se ha comenzado a aspirar y se ha logrado avanzar unos 30 centímetros, pero el tapón sigue ahí. De forma paralela, se van a practicar tres formas de excavación, en cuanto llegue la maquinaria necesaria.

Por un lado, un pozo paralelo, de 1,5 metros de diámetro, desde el que acceder al lugar en el que se encuentra Julen. Esto requiere ir metiendo tubo en el pozo en el que cayó el menor para evitar que caiga más tierra. Por otro, al estar en un pequeño montículo, se comenzará a excavar a unos 100 metros para hacer un túnel horizontal. La tercera, es hacer una excavación a cielo abierto.

“Muchos tuits de apoyo, muchos votos, pero medios ninguno”

“Muchos tuits de apoyo, muchos votos, pero medios ninguno. ¿Sabe usted lo que es llevar aquí 30 horas esperando a que saquen a tu hijo de un pozo?”. Son las palabras de José Rosello, el padre del pequeño de 2 años que desde el domingo al mediodía lleva atrapado en un pozo en la localidad malagueña de Totalán.

En una entrevista televisiva, José mostró su desesperación y su angustia después de muchas horas esperando el rescate de su hijo, al que todavía no se ha localizado en el interior del pozo, después de que se cayera el domingo mientras la familia pasaba un día de campo en la finca de unos amigos. “¿Usted se puede creer que esta mañana (lunes) a las 11.00 horas se sabía que venía un camión de Cádiz para sacar tierra y han esperado a que llegue el camión para arreglar el carril? Equivocarse se equivoca todo el mundo, pero no lo están haciendo bien. No pongáis que está viniendo el alcalde ni nadie, poned lo que están haciendo aquí, que no están haciendo una puta mierda, que lleva 30 horas un niño metido en un pozo. ¡Estamos muriéndonos!”, ha asegurado con dureza.

¿Está en el pozo?

Luis Avial, experto en georradar y colaborador habitual de la Policía y la Guardia Civil en casos como la búsqueda de Marta del Castillo, es muy escéptico con el caso del menor que cayó en un pozo el pasado domingo en Málaga. De hecho, Avial cree que el niño no está en el pozo. Explicó que “estoy convencido de que el niño no está en el pozo. He hablado con la Guardia Civil y ellos también tienen muchas dudas”.

Rescatadores confían en hallar a Julen en 48 horas

Los efectivos que participan en las tareas de búsqueda del niño de dos años caído a un pozo el domingo en Totalán (Málaga) esperan hallarlo en un plazo de entre 24 y 48 horas, contando desde esta tarde.

El delegado del Gobierno en Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, así lo ha anunciado a los periodistas tras visitar a la familia y reunirse con los integrantes del dispositivo que participan en la localización de Julen.

“El objetivo en ese tiempo -entre 24 y 48 horas- es poder dar una solución definitiva y dar con el pequeño”, ha manifestado.

Gómez de Celis ha señalado que se pretende llegar hasta el niño practicando dos túneles a la vez, uno en paralelo al pozo, donde se cree que está el menor, y otro en oblicuo.

Estas dos opciones se acometen “en previsión de que una falle”, en referencia al segundo túnel, ha explicado.

Sobre los padres de Julen, el delegado del Gobierno ha explicado están “rotos” porque es una situación “complicada” y él les ha “transmitido en nombre del Gobierno toda la disposición para hacer todos los trabajos que haya que hacer y todos los medios técnicos necesarios para dar con el pequeño”.

Tragedia familiar

José y Victoria, los padres del niño que ayer cayó en un pozo en Málaga, ya han pasado por un duro golpe. Su hijo mayor, Oliver, murió a finales de 2017, cuando solo contaba con tres años de edad, entonces, Julen acababa de nacer. El niño falleció de un infarto mientras se encontraba en la playa, una tragedia de la que aún no se habían repuesto, según afirman los vecinos del pueblo.

Agencias