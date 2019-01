Empresarios e internacionalista explican consecuencias del desconocimiento a Nicolás Maduro

enero 11, 2019 - 4:46 pm

A nivel internacional no hay confianza y reglas claras para realizar préstamos confiables en el país

Desde el pasado 20 de mayo en el mundo se desató una serie de pronunciamientos por parte de la comunidad internacional, al resultar electo como presidente Nicolás Maduro, uno de las más contundentes fue el del Grupo de Lima, coalición que anunció tiempo después que reduciría el nivel de sus relaciones diplomáticas con Venezuela.

El internacionalista y docente universitario Carlos Luna, dijo este viernes a Noticia al Día que el escenario económico en Venezuela para el 2019 se ve “muy mal” debido a la hiperinflación “porque lesiona los intereses de los empresarios que se les hace cada vez más difícil la capacidad de inversión”.

A juicio de Luna el Ejecutivo nacional debe rendirse ante los pies de las grandes superpotencias como China y Rusia, situación que consideró tendría que evaluarse porque esto acarrearía conflicto con los Estados Unidos. “Este último entraría en un proceso de negoción con China y Rusia para tratar de trancar el juego a Venezuela dejándolos solo con el apoyo de Turquía”, apuntó.

Sin embargo, resaltó que en las “relaciones internacionales no hay amigos, hay intereses (…) y antes de meterse en problema con las grandes potencias en el futuro Turquía dejará solo a Venezuela, tal como ocurrió en la crisis de los misiles cubanos en el año 1962 cuando Estados Unidos y la Unión Soviética, dejaron solos a Cuba”, recordó

Por esta razón, aseguró que a nivel internacional no hay confianza y reglas claras para realizar préstamos confiables en el país, debido al conjunto de sanciones por parte de otras naciones a funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro.

El especialista enfatizó que “se avecina una intensificación de la presión internacional a través de las sanciones para tratar de generar una fisura en el bloqueo que permita una transición política en Venezuela”, con el apoyo de la Asamblea Nacional.

Sanciones

Ante este escenario, el presidente de la Cámara de Comercio Zulia, Fergus Walshe, dijo que “la inconstitucionalidad del nuevo periodo presidencial de Nicolás Maduro va acarrear problema a los empresarios porque se generaría una menor producción por parte de la empresa privada porque no tendremos insumos para la siembra, para la recolección de cosecha, vacunas y ganado”, explicó.

Recordó que el Estado “tiene a la empresa privada muy limitada” porque a la misma, no se les entrega los dólares basándose en los cambios del control cambiario, lo que generaría baja producción y poca oportunidad de empleo.

El presidente de la Cámara de Comercio del Zulia, consideró que el Gobierno tiene que cambiar sus políticas para hacer las cosas y permitir la libre empresa sin limitaciones a través de los impuestos que debe pagar.

Por su parte, el presidente de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción en Venezuela del Zulia (Fedecámaras), Franco Cafoncelli, concuerda que de “no cambiar la situación económica a futuro más empresas cerrarían, habrá menos empleo, ofertas y pocas opciones para el consumidor”.

En cuanto a las sanciones internacionales contra Venezuela explicó que estás afectarían al comercio entre privados. “Tener cuentas en el extranjero, ya en algunos países es actualmente muy difícil, si no puedes pagar, no puedes comprar por una vía normal y por consiguiente no puedes importar nada”, sentenció.

Noticia al Día / Francys Medrano